“Benidorm tiene muchas virtudes, pero el sector debe trabajar en mejorar las condiciones laborales y los salarios”
Tino Calero, secretario general de UGT País Valenciano interviene en las jornadas turísticas del sindicato
Dos piezas troncales han centrado la jornada celebrada este viernes por el sindicato UGT en el Ayuntamiento de Benidorm: condiciones laborales y acceso a la vivienda son las principales demandas extraídas de las intervenciones de sindicalistas, políticos y profesionales del sector turístico.
Bajo el título de “El futuro del trabajo en el turismo: por la dignidad, la sostenibilidad y el diálogo social”, los agentes sociales han acometido a lo largo de la mañana del viernes unas intervenciones con similares puntos de reflexión.
El secretario general de UGT País Valenciano, Tino Calero, recordó que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) es mayoritaria en el sector turístico y reflexionó para instar a que debe haber una sostenibilidad dirigida a afrontar retos desde el Estado español, pero particularmente desde la Comunidad Valenciana.
Masificación y pisos turísticos
Para Calero son significativas las afecciones de la Comunidad en cuanto a masificación y nuevos mecanismos de pernoctación, con el inherente crecimiento de los pisos turísticos que causa a su vez un urgente problema de vivienda entre la población. El impacto del cambio climático estaría entre otras de las preocupaciones que hay que abordar desde todos los frentes, según el interviniente en la jornada.
Calero dedujo que Benidorm es ejemplo de muchas virtudes, pero también “existe un sector turístico donde se debe trabajar con mejores condiciones y salarios”. Sería fundamental, según su argumentación apostar por una industria turística sostenible y que garantice “el futuro, la prosperidad y el bienestar para las empresas, pero fundamentalmente para los trabajadores”.
IA y vivienda
La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, puso el énfasis en el tema de la vivienda y en defensa del trabajo que se ha fomentado desde todos los frentes sociales junto al Gobierno español. De ejemplo puso el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la reforma laboral, con el impulso de los contratos indefinidos.
“No se puede estabilizar a los trabajadores con todos estos elementos para que luego no puedan vivir cerca de sus centros de trabajo”, denunció. Y recalcó los condicionantes absolutos que está generando este problema a la mayoría de ciudadanos.
Navarro aludió a conjuntos de edificios controlados por fondos buitre y lamentó que “las empresas nos van a decir cómo y dónde tenemos que vivir”. Desde la sindical pretenden introducir en la negociación colectiva la discusión de los salarios e introducir también el de la vivienda.
Finalmente, abordó la cuestión de la Inteligencia Artificial en el sector laboral. La vicesecretaria general de UGT se mostró con una actitud positiva ante esta injerencia por la ayuda que puede prestar, pero remarcó “algunos sesgos” que habrá que plantear en las próximas mesas de negociación colectiva. “IA sí, pero siempre con la intervención de representantes de trabajadores”, añadió.
