Ante el Día Mundial del Turismo

Una conmemoración como esta nos exige reflexionar sobre la realidad del turismo y la nuestra propia en torno a él, como nos aconseja siempre la Organización Mundial del Turismo (OMT) al llegar este día.

Tengamos siempre muy presente que el turismo es una actividad que mueve economías, conecta culturas y transforma territorios.

Y este año se nos pide centrarnos en la realidad del futuro: «Turismo y transformación sostenible». El lema elegido nos identifica por completo; es como la definición y esencia de Benidorm y su desarrollo turístico. Este es lema que sirve de eje para la conmemoración de este año que conecta perfectamente con la Hoja de Ruta Benidorm DTI (Destino Turístico inteligente) que no sólo nos llevó a ser el primer DTI certificado del Mundo -certificación que renovamos auditoría tras auditoría- sino que ha sido decisiva para obtener la distinción Green Pioneer of Smart Tourism 2025, otorgada por la Comisión Europea.

Estamos en el mejor de los caminos y hemos recibido, un año más, el respaldo unánime de los turistas con cifras y datos que refrendan que estamos en la senda correcta y transitamos el momento en sintonía con la realidad que apunta al futuro.

Benidorm es a la vez paradigma del éxito turístico y espejo, una vez desarrolladas, de sus propuestas. Y trabaja para hacer realidad que sólo seremos la mejor ciudad para venir si somos la mejor ciudad para vivir.

Nuestro modelo de concentración vertical y alojativo hotelero cumple a la perfección la práctica desarrollada de densificar para preservar espacio natural. No me cansaré de repetir que somos un ejemplo -cada día y en más foros nacionales e internacionales- de cómo la planificación urbana puede hacer realidad un turismo que no ocupe más territorio que el planificado que, en Benidorm, preserva más del 60% de su término municipal, de tan solo 38 kilómetros cuadrados.

La realidad de Benidorm implica mirar más allá de las cifras récord de ocupación. En Benidorm trabajamos la sostenibilidad, la movilidad blanda, la eficiencia energética, el raciocinio en el ciclo del agua, la renaturalización urbana, la recuperación del patrimonio cultural, la gastronomía autóctona y la realidad como bien social, teniendo siempre muy presente la innovación y la tecnología porque gracias a ellas aseguramos la mejor gobernanza para vecinos, residentes, turista y todo el sector de sectores que es el turismo. Porque Benidorm es la realidad de sus playas y de todo el universo de servicios que hay tras ellas: la ciudad y quienes la hacen realidad. Y estamos absolutamente implicados en que todos entiendan que disfrutar Benidorm es una elección que comporta desplazamiento y estancia. Y que en ella se genera una huella ecológica que queremos, todos, que sea positiva.

Sabemos que no basta con tener éxito y atraer visitantes. Por ello nos implicamos todos y al máximo en Benidorm; para que nuestro modelo de éxito turístico se traduzca en bienestar compartido, resiliencia y respeto al entorno.

En un día como el que nos ocupa, el dinamismo turístico de Benidorm y su alcance en innegable. De un lado, con la participación activa de Benidorm en la Feria de Turismo de Japón, en un foro de la Comisión Europea y el Gobierno de Japón en el marco de la Exposición Universal Osaka 2025. De otro, al término de la cita nipona, con desplazamiento a la capital de Lituania donde defenderemos la candidatura de Benidorm, seleccionada como finalista para el European Green Leaf 2027. Ya de por sí, sólo el que hayan seleccionado a Benidorm por su realidad turística es un éxito en la línea de todo lo que hoy conmemoramos.

El día de hoy exige reflexión. El turismo genera más del 13% del PIB, lo que le convierte en la primera actividad productiva del país y explica el crecimiento de la economía española. Ofrece empleo a más de 3 millones de personas; y aún hemos de lamentar mucha economía sumergida que elevaría esa cifra.

Y también hay retos que limitan el crecimiento: falta de mano de obra especializada -en la inmensa mayoría de los destinos- e incluso falta de dotación alojativa alternativa y social. Remuneración y horarios no siempre van unidos. Incluso la turismofobia, absurdamente alentada por quienes no entienden ni practican la realidad del fenómeno turístico.

El turismo es una herramienta de cohesión social, de regeneración urbana y de proyección cultural que con los proyectos particulares y las estrategias municipales han convertido a Benidorm en un referente de equilibrio entre crecimiento y calidad de vida. Y más allá de cifras y ocupaciones, el verdadero éxito de un destino turístico como Benidorm debemos medirlo por su capacidad para generar bienestar entre sus residentes, fomentar la convivencia y sentirse orgulloso de lo que es y lo que representa.

Por eso, desde Benidorm nos hemos sumado a la campaña «Turismo que Suma», promovida por Exceltur como proceso de reflexión y evolución del turismo español hacia un modelo más inclusivo, integrador y, sobre todo, responsable.

Desde Benidorm, ¡Feliz día del Turismo!