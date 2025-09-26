Lorena Castell desvela su próxima meta: conquistar el Benidorm Fest 2026

En Benidorm nunca falta espectáculo, pero lo de este año promete todavía más. Lorena Castell ha decidido presentarse al Benidorm Fest 2026, y con ella sobre el escenario estaría garantizado lo que más le gusta al público: show, energía y muchas sorpresas.

La noticia la ha dado ella misma en Instagram, con la naturalidad que la caracteriza: un pantallazo de la web de RTVE confirmando que su candidatura estaba enviada y un mensaje breve pero con guiño incluido: “Buenos días y buena suerte”. Bastó eso para que los eurofans saltaran de la silla y empezaran a imaginarla en Eurovisión.

Una vida en clave de espectáculo

Lorena Castell lleva años demostrando que no sabe quedarse quieta. Ha sido colaboradora de televisión, presentadora, cantante ocasional y hasta campeona de MasterChef Celebrity. Pero donde más ha brillado es en el escenario: su “Bingo para señoras”, nacido en un bar de Malasaña en 2017, pasó de ser un experimento gamberro a llenar salas por toda España e incluso a animar las noches del Hard Rock Hotel en Ibiza.

Con esa mezcla de humor, improvisación y energía arrolladora, Castell se ha ganado el título de “vedette 2.0”, como ella misma se define. Y ahora quiere llevar ese mismo espíritu a Benidorm, ciudad que se ha convertido en la meca del pop español desde la resurrección del festival en 2022.

El gran salto de Lorena Castell: del “Bingo para señoras” a presentarse al Benidorm Fest 2026. / Instagram 'stories' @lorenacastell

Un salto con aroma a fiesta

Aún no se sabe qué canción presentará, pero está claro que no será un número aburrido. Su estilo es conectar con el público desde el minuto uno: baile, lentejuelas y ese desparpajo que convierte cualquier escenario en una fiesta.

La elección del Benidorm Fest como próximo reto no es casual. El festival se ha consolidado como un escaparate musical que trasciende lo eurovisivo y que cada año atrae a miles de seguidores, medios y curiosos que quieren ver en directo quién será la próxima gran estrella.

La sombra del ultimátum de RTVE con Eurovisión

Pero este año, la historia tiene un giro inesperado. El Consejo de Administración de RTVE ha lanzado un ultimátum: España no participará en Eurovisión 2026 si Israel no es expulsada del certamen. La decisión todavía no es definitiva, pero la amenaza está ahí.

Eso significa que, aunque Lorena Castell u otro artista triunfen en Benidorm, puede que el viaje europeo nunca llegue a producirse. Una paradoja que añade todavía más intriga al festival: habrá espectáculo en la ciudad de los rascacielos, pero el destino final está en el aire.

Lo único seguro es que Castell no pierde la sonrisa ni las ganas. Si algo ha demostrado es que donde pisa, hay fiesta. Y si el camino empieza en Benidorm, la capital turística y musical de la Costa Blanca, la diversión está más que asegurada.