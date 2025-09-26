Miguel Lledó, rey moro en 2022, apela a la inclusividad y el respeto en el pregón de las fiestas de Altea

El pregón de Miguel Lledó Gundín, rey moro de las fiestas de Altea en 2022 (también ostentó el cargo en 2020 y 2021, pero por la pandemia del COVID no se celebraron los festejos), inició anoche las fiestas de Moros y Cristianos en honor a san Blas, mientras que la "Entrà de la Murta" celebrada por la tarde fue el acto que abre las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario que acabarán el próximo martes.

Con la plaza del Ayuntamiento a rebosar de festeros y músicos, Lledó Gundín, de la Companya Sarraïns, pronunció el pregón al filo de las diez de la noche desde el balcón de la Casa Consistorial acompañado por los cargos festeros y las reinas de fiestas con sus damas de honor. Al pregonero le acompañó un miembro de la Asociación Fesord CV (Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana), que interpretó el parlamento con el lenguaje de signos para las personas con discapacidad auditiva, hecho pionero en las fiestas de Moros y Cristianos de Altea.

Tras la entrada de bandas y la imposición de gallardetes a las banderas y estandartes de cada una de las 20 "filaes" moras y cristianas, Miguel Lledó inició el pregón postulando "la ruptura de lo tradicional: no pido un minuto de silencio por los festeros que ya no están con nosotros, sino un minuto de aplauso por todos ellos porque creo que así lo querrían. Con música, ruido y alegría, y no con el silencio".

Por unas fiestas mas respetuosas

Miguel Lledó (50 años) destacó el cambio de la sociedad, "que ahora valora la convivencia, la seguridad y la orden", por lo que apeló a que "las fiestas de Altea tienen que ser más inclusivas, respetuosas y vivas. Aunque las normas sean más estrictas y aunque las restricciones sean más visibles".

En el parlamento, Lledó echó "una mirada atrás" y recordó cómo eran las fiestas de Moros y Cristianos al principio, en la década de los 80. "Bajo mi punto de vista, nada tienen que ver las de entonces con las de ahora", afirmó, "porque entonces había menos control y más desmadre, aunque también nos visitábamos más entre las 'filaes'. Sin embargo, hoy en día me da la sensación de que estamos encerrados cada uno en su cuartel o cábila haciendo la fiesta de manera individualizada", apostilló. Razón por la que "aprovecho el momento para pedir a la Federació de Moros i Cristians Sant Blai que busque opciones y actos para que estemos todos más juntos, disfrutando de la música y con más convivencia".

Por otro lado, aseveró que "la fiesta de ahora es un grito de orgullo y de identidad", manifestó que "las tradiciones nunca mueren, nunca se borran", y apostilló para que "los recuerdos que creemos este año sean el relato emocionado que contaremos de aquí en muchos años, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el corazón".

Finalmente animó a los festeros y cargos "a que disfrutéis como es debido de estos cinco días de fiesta llenos de vida, color, música y hermandad, viviendo con intensidad cada desfile, embajada y pasacalles como si fuera lo primero... y también lo último".

El acto acabó con la interpretación del himno de los festeros alteanos, el pasodoble "Ida y Vuelta", de Francisco Pérez Devesa, a cargo de las bandas de todas las "filaes" reunidas en la apertura de las fiestas de Moros y Cristianos.

Entrà de la Murta

Por otro loado, la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario comenzó las fiestas con la "Entrà de la Murta" que se inició a las 18 horas en la avenida de La Nucía. El recorrido discurrió por esta calle, la de Pont de Moncau y la avenida Rei Jaume I hasta desembocar en la calle Garganes.

El acto, dirigido especialmente a los niños para su disfrute, contó con la participación de una batucada y el grupo de danzas Bellaguarda Tradicions con la música de la dulzaina y el tambor, además de un espectáculo circense para deleite de los pequeños.

Los mayorales del Cristo y las reinas mayor e infantil, Iraya Molina y Noelia Romera respectivamente, más sus damas de honor, interactuaron con la chiquillería repartiendo juguetes, globos, caramelos y piruletas enun gran ambiente de color y diversión.

Actos para este sábado

Este sábado tendrá lugar a las 13 horas la embajada mora y rendición cristiana en la plaza de la Iglesia tras el alardo y tiroteo que se iniciará en la Plaça de la Creu a las 11:30 horas.

Por la tarde, a las 20 horas dará comienzo la Entrada Cristiana en la calle Filarmónica. Desde ahí, continuará por la calle Pont de Moncau, la avenida Rei Jaume I y la calle Raspall para finalizar en la Plaça dels Esports. Después, a partir de las 12 de la noche actuará la Orquesta Tokyo Band en la Barraca Popular.