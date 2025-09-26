El hombre que luchó contra una moto en Benidorm… y perdió tres veces seguidas
Turistas y vecinos del Rincón de Loix presenciaron una escena digna de sketch cómico que ya arrasa en redes sociales
En Benidorm siempre hay algo capaz de dejar a vecinos y turistas con la boca abierta. Lo último ha ocurrido en la Avenida Estocolmo, en pleno Rincón de Loix, donde un hombre se convirtió, sin proponérselo, en protagonista de una comedia improvisada digna del mítico programa Vídeos de primera: intentó subirse como acompañante a una moto y acabó varias veces en el suelo.
El vídeo, grabado desde un edificio cercano, muestra cómo el hombre tropieza una y otra vez al tratar de acomodarse detrás del conductor. En su primer intento perdió el equilibrio de inmediato; en el segundo, el casco salió volando hasta la acera, arrancando carcajadas entre los curiosos. Ni con el tercer intento consiguió mantener la dignidad: volvió a caer entre risas y miradas de incredulidad.
El casco volador y las caídas en cadena
Pese a los tropiezos, el dúo consiguió ponerse en marcha unos metros más adelante. Pero la historia no terminó ahí: en el semáforo de la siguiente esquina, el pasajero volvió a repetir la secuencia, cayéndose otras dos veces más como si la moto se resistiera a aceptarlo.
De anécdota callejera a viral en redes
La escena, digna de una película cómica, no tardó en dar la vuelta a internet. En cuestión de horas, el clip acumuló 23.000 visualizaciones en X, ante Twitter. Los comentarios van desde la incredulidad hasta los inevitables memes: “Esto solo pasa en Benidorm”, escribía un usuario; “un capítulo perdido de Mr. Bean”, decía otro.
Por suerte, el episodio no dejó heridos, solo un repertorio de risas y una anécdota más para sumar a las historias curiosas de la capital turística de la Costa Blanca. Porque si algo está claro es que en Benidorm nunca faltan escenas capaces de convertirse en virales.
