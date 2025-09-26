Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La ciudad turística vivirá jornadas soleadas, noches suaves y un ambiente que recuerda todavía al final del verano

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

Benidorm encara un fin de semana con tiempo estable y sin sobresaltos meteorológicos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) punta a cielos despejados la mayor parte del tiempo, con algunas nubes pasajeras que no traerán lluvia y un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre.

Durante el viernes, las temperaturas oscilarán entre 18 y 25 grados. El viento soplará flojo del sur y suroeste, sin superar los 15 km/h, dejando una jornada muy cómoda para pasear o disfrutar de la playa sin calor excesivo.

En la jornada del sábado predominará el sol, con mínimas cercanas a 19 grados y máximas que alcanzarán los 26. El viento soplará algo más intenso en las horas centrales, con rachas de hasta 20 km/h, aunque sin afectar al carácter apacible del día.

El cierre del fin de semana llegará con temperaturas más altas. El domingo se esperan máximas de 27 grados y mínimas que apenas bajarán de los 21, lo que prolongará la sensación de final de verano. Con noches suaves y jornadas luminosas, Benidorm mantendrá un clima muy atractivo para vecinos y visitantes.

TEMAS

