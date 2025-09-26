La Vila moderniza e impulsa el polígono del Torres con la creación de una entidad de gestión
Más del 63% de los titulares aprobaron su puesta en marcha que dotará de mayores ayudas al complejo industrial
El municipio da un paso adelante con la creación de la entidad del Torres, que deja atrás el concepto de industrial para significarse como empresarial. Este jueves el 63,46% de los titulares del área empresarial votaron a favor de unirse conjuntamente para desarrollar un órgano que les dotará de mayor protección y facilitará el acceso a mejores y mayores ayudas económicas.
El conocido polígono del Torres comienza así su andadura a través de esta figura que se denomina Entidad de Gestión y Modernización (EGM). La amplia mayoría que votó a favor en la asamblea representa el 72,38% del valor catastral del Torres.
La primera en la comarca
Con esta constitución el polígono se convierte en la primera entidad de estas características en la Marina Baixa y el número 47 de toda la Comunidad Valenciana. Con esta incorporación el área industrial pasa a ser empresarial con inclusión en el tejido urbano.
Mediante la nueva denominación la zona puede optar a interesantes ventajas tanto en su entorno como en su gestión administrativa. Así, se abre la posibilidad de optar a ayudas públicas específicas, por ejemplo del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), con importes superiores a los existentes hasta ahora.
Mejora en infraestructuras
Otros beneficios son la obtención de mejoras en infraestructuras y servicios, como asfaltado, señalización, iluminación, seguridad y limpieza. Por añadidura habrá una mejor comunicación con el Ayuntamiento que servirá para resolver incidencias y actuar conjuntamente en la ejecución de proyectos.
El Ayuntamiento impulsará ahora la inscripción en el Registro Autonómico de EGM y la puesta en marcha del Plan Director 2025–2027 y del Plan Anual de Servicios, en coordinación con las empresas.
Modelos de transformación
El alcalde, Marcos Zaragoza, apuntó que con esta iniciativa “arrancamos con método, calendario y unas cuentas claras”. Para la concejal de Industria, Rosa Llorca, “la EGM es una herramienta tangible” que permitirá profesionalizar la gestión del área y dotar al polígono de una interlocución directa y reconocida con las administraciones públicas, lo que se traducirá en “más oportunidades de inversión y modernización”.
La EGM El Torres se conecta con otros modelos de transformación económica impulsados por el municipio, como la atracción y consolidación empresarial en suelos productivos; el lanzamiento del Centro Comercial Abierto para revitalizar el comercio local mediante urbanismo comercial y campañas de fidelización.
Y en el mismo ámbito, el desarrollo del puerto como nodo de economía azul con usos logísticos y tecnológicos; y la implantación de sistemas de inteligencia turística que permitan perfilar la demanda y orientar el calendario de eventos, el compromiso ambiental con nuevos sistemas de medición continua de la calidad del agua de baño; y la puesta en marcha de planes parciales que conectan el área empresarial con el puerto y mejoran la entrada principal de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): 'Más guarro y más barato no lo he visto en la vida
- Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat
- Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic
- La espera para Urgencias en el Hospital Marina Baixa se sitúa en seis horas
- Una monumental pelea en un hotel de Benidorm termina con dos mujeres detenidas por un alijo de éxtasis