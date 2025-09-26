La Vila vuelve a convocar el certamen literario “Cristóbal Zaragoza” después de anular el premio por un ciberataque

Y ya van dos veces. Primero el premio cayó en el olvido durante 16 años y cuando se convoca de nuevo un ataque cibernético paró todo el procedimiento e impidió su trámite. Ahora, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa vuelve a convocar el certamen “Cristóbal Zaragoza” con un plazo de inscripción que termina el 10 de octubre.

Montante y extensión

El premio para la novela ganadora es de 4.800 euros para una convocatoria que se centra en la novela corta, de temática libre y escrita en español, con una extensión de 75 a 100 páginas. Las bases de la convocatoria están disponibles en la web corporativa www.villajoyosa.es.

La presentación de los originales se pueden realizar a través de la citada web, por correo postal o llevarlos físicamente a la Oficina de Atención al Ciudadano.

“Y Dios en la última playa”

La Concejalía de Cultura intenta recuperar del olvido al ilustre escritor vilero que fue ganador del Premio Planeta allá por el año 1981 con su obra “Y Dios en la última playa”. De esta novela, traducida al ruso con más de 300.000 ejemplares vendidos en la antigua Unión Soviética y más de un millón vendidos en España, aún siguen vendiéndose ejemplares en diversas colecciones.

En 1986 gana el Premio Internacional de Novela Plaza con su libro “Al fin la libertad”.

Con otros literatos

Además es coautor con Aranguren, Aleixandre, Alberti, Buero Vallejo, Cela, Miguel Delibes, Gabriel García Márquez, Rulfo, Umbral, Gala, Fernando Savater, entre otros del “Libro de la Paz”con manuscritos autógrafos.

El escritor dejó una profusa obra literaria con más de 30 libros y el municipio le rindió homenaje con la designación del nombre del autor a la Biblioteca Municipal.

Este pensamiento de rescate literario mostró y lo trasladó la concejala de Cultura, Marisa Mingot, a través de sus palabras recordando que “desde 2009 no se había vuelto a convocar este premio narrativo que consideramos relevante no sólo por la calidad de las obras que optan al galardón, sino por mantener el reconocimiento a nuestro ilustre vecino Cristóbal Zaragoza”.

El acto público de entrega del premio se celebrará el día 12 de diciembre en la finca de la Barbera dels Aragonés.