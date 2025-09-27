El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm tendrá un sábado con tiempo estable y sin sobresaltos meteorológicos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, ue no traerán lluvia y un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre.

Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 19 y 26 grados. El viento soplará flojo del suroeste, sin superar los 15 km/h, dejando una jornada muy cómoda para pasear o disfrutar de la playa sin calor excesivo.

El domingo se esperan máximas de 27 grados y mínimas que apenas bajarán de los 21, lo que prolongará la sensación de final de verano. Con noches suaves y jornadas luminosas con nubes pasajeras, Benidorm mantendrá un clima muy atractivo para vecinos y visitantes.