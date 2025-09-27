El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística vivirá jornadas con intervalos nubosos y noches suaves con temperaturas inferiores a 30ºC
Benidorm tendrá un sábado con tiempo estable y sin sobresaltos meteorológicos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, ue no traerán lluvia y un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre.
Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 19 y 26 grados. El viento soplará flojo del suroeste, sin superar los 15 km/h, dejando una jornada muy cómoda para pasear o disfrutar de la playa sin calor excesivo.
El domingo se esperan máximas de 27 grados y mínimas que apenas bajarán de los 21, lo que prolongará la sensación de final de verano. Con noches suaves y jornadas luminosas con nubes pasajeras, Benidorm mantendrá un clima muy atractivo para vecinos y visitantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): 'Más guarro y más barato no lo he visto en la vida
- El hombre que luchó contra una moto en Benidorm… y perdió tres veces seguidas
- Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Altea ya está preparada para vivir sus Fiestas Mayores: Disfruta de la localidad del 26 al 30 de septiembre
- Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic
Miguel Lledó, rey moro en 2022, apela a la inclusividad y el respeto en el pregón de las fiestas de Altea
Ante el Día Mundial del Turismo
Ofrecido por