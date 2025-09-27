Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La ciudad turística vivirá jornadas con intervalos nubosos y noches suaves con temperaturas inferiores a 30ºC

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes

INFORMACIÓNTV

C. Suena

Paula Lizcano

Benidorm tendrá un sábado con tiempo estable y sin sobresaltos meteorológicos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, ue no traerán lluvia y un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre.

Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 19 y 26 grados. El viento soplará flojo del suroeste, sin superar los 15 km/h, dejando una jornada muy cómoda para pasear o disfrutar de la playa sin calor excesivo.

Noticias relacionadas y más

El domingo se esperan máximas de 27 grados y mínimas que apenas bajarán de los 21, lo que prolongará la sensación de final de verano. Con noches suaves y jornadas luminosas con nubes pasajeras, Benidorm mantendrá un clima muy atractivo para vecinos y visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
  2. El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
  3. El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): 'Más guarro y más barato no lo he visto en la vida
  4. El hombre que luchó contra una moto en Benidorm… y perdió tres veces seguidas
  5. Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat
  6. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
  7. Altea ya está preparada para vivir sus Fiestas Mayores: Disfruta de la localidad del 26 al 30 de septiembre
  8. Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

Miguel Lledó, rey moro en 2022, apela a la inclusividad y el respeto en el pregón de las fiestas de Altea

Miguel Lledó, rey moro en 2022, apela a la inclusividad y el respeto en el pregón de las fiestas de Altea

Ante el Día Mundial del Turismo

Ante el Día Mundial del Turismo

“Benidorm tiene muchas virtudes, pero el sector debe trabajar en mejorar las condiciones laborales y los salarios”

“Benidorm tiene muchas virtudes, pero el sector debe trabajar en mejorar las condiciones laborales y los salarios”

José Orts, Hosbec y Benidorm, Premis Turisme Comunitat Valenciana

José Orts, Hosbec y Benidorm, Premis Turisme Comunitat Valenciana

La Vila moderniza e impulsa el polígono del Torres con la creación de una entidad de gestión

La Vila moderniza e impulsa el polígono del Torres con la creación de una entidad de gestión

Ilegales se cae del Iberia Festival y la organización confirma su reemplazo

Ilegales se cae del Iberia Festival y la organización confirma su reemplazo

No era un "balconing": la detención de un turista violento en Benidorm se convierte en "fake new"

No era un "balconing": la detención de un turista violento en Benidorm se convierte en "fake new"
Tracking Pixel Contents