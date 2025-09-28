Altea muestra su fervor al Cristo del Sagrario, San Blas y la Virgen del Consuelo

Altea vivió intensamente este domingo el Día Grande de sus Fiestas Mayores, dedicado al Santísimo Cristo del Sagrario. Durante el mediodía se celebró una misa solemne cantada en su honor en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo con la intervención del coro de la concatedral de Valencia, después se disparó una extraordinaria mascletà en el paseo marítimo, y por la noche tuvo lugar la procesión por las calles del casco antiguo donde centenares de fieles acompañaron con fervor a las imágenes del Cristo y los patrones San Blas y la Virgen del Consuelo en un recorrido más corto que el habitual de años pasados.

Por la mañana, fueron los máximos protagonistas la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario presidida por las clavariesas Raquel Laviós Ortiz y Mari Angeles Ciudad Such junto a la clavariesa de honor Ángela Serrat Guarinos, además de las reinas Iraya Molina Ivorra (mayor) y Noelia Romera Orozco (infantil) junto a sus damas de honor. Tras la misa, actuó en la plaza de la Iglesia la Muixeranga de la Marina Baixa.

Procesión

Ya de noche se celebró la procesión con la participación activa de los cargos festeros y representantes de las 20 filaes ataviados con sus trajes de gala festera. La imagen de San Blas fue portada a hombros por miembros de las filaes que ostentaron los reinados moro y cristiano en 2024, Mitja Lluna y Cristians de Carteia, mientras que la de la Virgen del Consuelo fue llevada a hombros por miembros de su cofradía, y el Cristo del Sagrario fue trasladado por los mayorales y otros miembros de su cofradía. La imagen estuvo acompañada por las clavariesas y mayoralas ataviadas con traje negro y teja y mantilla del mismo color, y por las reinas y sus nueve damas de honor vestidas de blanco, y con teja y mantilla blanca las mayores.

La procesión discurrió por la plaza de la Iglesia y las calles Santa Bárbara, Belén, Honda, Portal Vell, Calvario, Vents Vius, Alcoy, Porrat y San José hasta volver a la plaza de la Iglesia y acabar en el interior del templo parroquial en donde se depositaron de nuevo las imágenes. Finalmente, pasadas las doce de la noche se disparó un gran castillo de fuegos artificiales.