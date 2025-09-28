No te lo pierdas: Polop celebra sus fiestas en honor a Sant Francesc del 1 al 9 de octubre
La localidad arranca este miércoles unos festejos que combinan tradición, música, devoción y actos para todos los públicos, con el día grande el viernes 4, con la festividad del patrón
Polop de la Marina da inicio a sus fiestas patronales en honor a Sant Francesc, una de las tradiciones más representativas del municipio. Del 1 al 9 de octubre, las calles del casco urbano serán escenario de una intensa actividad festiva que entrelaza solemnidad religiosa con cultura popular, con propuestas pensadas para todos los públicos.
El programa de actos ofrece una diversidad de eventos que abarcan desde procesiones, misas y auroras hasta tardeos, verbenas, juegos infantiles, espectáculos de pólvora, danzas y concursos gastronómicos. Aunque el calendario se extiende hasta el Día de la Comunidad Valenciana, el viernes 4 de octubre será el día más señalado, coincidiendo con la conmemoración del patrón, Sant Francesc.
Tradición y música para abrir las celebraciones
El miércoles 1 de octubre, las campanas resonarán al mediodía, anunciando oficialmente el inicio de las fiestas. Por la tarde, las Reinas mayor e infantil, Daniela Devesa y Chloe Pastor, junto a las Damas y los Festers, desfilarán en pasacalle acompañados por la colla «Ginjoler» hasta la plaza de la Iglesia. Allí, el grupo de danzas «El Porxet» ofrecerá una actuación que pondrá en valor el folclore tradicional de la Marina Baixa.
La jornada inaugural continuará con la cena de sobaquillo, una cita que congrega a vecinos y visitantes en torno a largas mesas en la plaza, seguida por música en directo a cargo de la bandeta UMPO. Para cerrar el día, se celebrará una cordà infantil, que permitirá a los más pequeños disfrutar de una versión segura del tradicional espectáculo pirotécnico.
Fervor religioso, actividades infantiles y verbenas
El jueves 2 de octubre, las fiestas continúan con la festividad de la Divina Aurora, que comenzará con la despertà a cargo de « El Gingoler» y del grupo «Amics de la Cordà». A mediodía, se celebrará la misa cantada y, tras ella, un aperitivo en la plaza de la Purísima. Por la tarde, las actividades estarán centradas en los más pequeños, mientras que por la noche se celebrará la procesión en honor a la Divina Aurora, seguida de la primera gran verbena con música en directo en la plaza de la Purísima con el Grupo SALITRE.
El viernes 3 de octubre estará dedicado a la Virgen de los Dolores, repitiendo el esquema de actos religiosos y lúdicos. A las 17:00 horas, el ambiente se animará con un tardeo musical a cargo del grupo «Black Night» y, para los niños, una actividad organizada por la Reina Infantil, Chloe Pastor. Por la noche, tras la procesión, la orquesta «Montecarlo» amenizará la plaza. En la madrugada se vivirá una de las citas más singulares del calendario: la Aurora de Sant Francesc, un recorrido a oscuras por las calles del pueblo guiado por el canto devocional.
Sant Francesc, protagonista del día grande
El viernes 4 de octubre, festividad del patrón, será el día más importante de las fiestas. Comenzará con la despertà y una misa solemne cantada por la coral local. A su término, se disparará una mascletà manual y un bombardeo aéreo, dos elementos clave que marcan la intensidad del día grande.
Por la tarde, habrá actividades infantiles, un nuevo tardeo a cargo de la asociación de peñas y una partida de Pelota Valenciana en la calle Posit, recuperando uno de los deportes tradicionales valencianos. A las 20:00 horas se celebrará la procesión en honor a Sant Francesc, tras la cual se ofrecerá un espectáculo pirotécnico. La noche culminará con el esperado correfocs, protagonizado por los «Dimonis Polopins», y la verbena con la orquesta «La Pato» a las 01:00 horas.
Domingo para el disfrute popular
El domingo 5 de octubre cambia el enfoque hacia la gastronomía y el entretenimiento. A mediodía se celebrará el popular concurso de paellas, en el que grupos de amigos y peñas mostrarán sus dotes culinarias. Por la tarde, se celebrará el «Mega Bongo» y actuaciones musicales, entre ellas la de «Leticia Sabater», en un tono más desenfadado y popular que marcará el ambiente de convivencia.
Broche final el 9 d’Octubre
El jueves 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, cerrará oficialmente el calendario festivo. La jornada incluirá un pasacalle desde el Ayuntamiento hasta la plaza de la Purísima con la colla de xirimita, grupo de danzas y dolçaina, seguido por una paella gigante en la plaza. Para cerrar, el grupo La Gran Babylon pondrá ritmo al último tardeo del año, despidiendo las fiestas por todo lo alto.
