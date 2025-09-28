Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La ciudad turística se prepara para las precipitaciones que pueden aparecer a partir de esta tarde

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes

Benidorm tendrá un domingo nublado y con probabilidad de precipitaciones. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, que podrán traer lluvia.

Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 21 y 27 grados. El viento soplará flojo del suroeste y sur, sin superar los 15 km/h.

El lunes se esperan máximas de 25 grados y mínimas que apenas bajarán de los 18, aunque la lluvia estará presente durante toda la jornada.

