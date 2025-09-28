El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística se prepara para las precipitaciones que pueden aparecer a partir de esta tarde
Benidorm tendrá un domingo nublado y con probabilidad de precipitaciones. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, que podrán traer lluvia.
Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 21 y 27 grados. El viento soplará flojo del suroeste y sur, sin superar los 15 km/h.
El lunes se esperan máximas de 25 grados y mínimas que apenas bajarán de los 18, aunque la lluvia estará presente durante toda la jornada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): 'Más guarro y más barato no lo he visto en la vida
- El hombre que luchó contra una moto en Benidorm… y perdió tres veces seguidas
- Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat
- Altea ya está preparada para vivir sus Fiestas Mayores: Disfruta de la localidad del 26 al 30 de septiembre
- Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic
- La espera para Urgencias en el Hospital Marina Baixa se sitúa en seis horas