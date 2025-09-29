25 años de La Vila Gastronómica: producto de kilómetro cero y tradición

Gamba blanca, chocolate, pescado fresco, pebrereta, nardo vilero… La Vila Joiosa vuelve por tercer año a la Feria de Alicante Gastronómica con una efeméride muy especial: el 25 aniversario de La Vila Gastronómica.

El alcalde Marcos Zaragoza indica que «la marca que aglutina todos los eventos gastronómicos de La Vila Joiosa es ya un hecho consolidado que cuenta con ingredientes únicos como la cocina tradicional, el producto de kilómetro cero y que va de la mano de profesionales, empresas y establecimientos hosteleros locales».

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, explica que «acudimos por tercera vez a esta gran iniciativa de Alicante Gastronómica que permite mostrar todo nuestro potencial, además de poner en valor nuestra gastronomía y tradiciones. La Vila Gastronómica es ya una marca consolidada con 25 años de andadura por la que vamos a seguir apostando».

Este año se acude a Alicante Gastronómica junto con la Cofradía de Pescadores, el sector hostelero local, las empresas chocolateras y de turrón y, por primera vez, de la mano del Mercat para promocionar los productos de kilómetro cero.

El Ayuntamiento organiza varias actividades desde el viernes, 3 de octubre, al lunes, 6 de octubre, en un estand propio y en espacios como L’Exquisit Mediterrani y el Saborea Costa Blanca. Habrá degustaciones de platos típicos como «bollets a la lloseta», pebrereta o nardo vilero, así como encurtidos o salazones; showcooking de chef locales; degustaciones de chocolate y turrón o gamba blanca de la mano de la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa.

La Vila Gastronómica es una gran marca ya consolidada y con una destacada proyección que a lo largo de este cuarto de siglo ha contado con la participación de grandes profesionales de la cocina a nivel nacional como Ferran Adrià, Joan Roca, Ángel León, Pepe Rodríguez, Susi Diaz, Santi Santamaría, María José San Román, Sergi Arola, Quique Dacosta, Ricard Camarena y Andoni Luis Aduriz, entre otros. En 2024, fue nombrada madrina de La Vila Gastronómica la reconocida chef Susi Diaz y las jornadas de Xocolatíssima contaron con la participación de los destacados maestros chocolateros Rafa Gorrotxategi y Juan Ángel Rodrigálvarez y el catador internacional Juan Rubio.

La Vila Joiosa fue uno de los primeros municipios que apostó por poner en valor su gastronomía y crear la marca institucional La Vila Gastronómica con el fin de apoyar a los sectores de la pesca, la hostelería y la industria del chocolate, que definen la fisonomía del pueblo y son los principales motores económicos, además de ofrecer actividades a lo largo del año, con el fin de desestacionalizar la oferta turística.

La concejal de Turismo destaca la implicación de las empresas vileras de todos los ámbitos como «el mejor reflejo del potencial que tiene nuestra gastronomía y nuestro municipio». En Alicante Gastronómica «se podrá ver producto de lonja, de mercado, de cercanía… y la implicación del sector de la restauración en una cita que es única y que apuesta por la promoción de la gastronomía local de cada municipio».