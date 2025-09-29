El alcalde de Benidorm defiende en Japón el ejemplo de turismo sostenible e inteligente

Benidorm acude esta semana como parte integrante de la Comisión Europea a una reunión bilateral con el Gobierno de Japón para tratar temáticas turísticas relacionadas con modos de gestión. El escenario es la Expo Universal de Osaka 2025 y el motivo es la elección de la ciudad turística como modelo de buenas prácticas en destinos turísticos inteligentes, junto a Turín, en el marco del proyecto “Sustainable EU Tourism – Shaping the Tourism of Tomorrow”. El alcalde, Toni Pérez, ve posibilidades de apertura al mercado turístico japonés con la línea aérea Madrid-Tokio.

Junto a Turín y Viena

Este proyecto europeo que apoya los destinos que apuestan por la sostenibilidad, agrupa junto a Benidorm a las ciudades de Turín y Viena, también participantes en este encuentro turístico.

Toni Pérez ha defendido la apuesta del municipio en la gestión turística sostenible, destacando el reciente reconocimiento de la “European Green Pioneer of Smart Tourism 2025”, distinción que integra también la innovación tecnológica.

En la jornada de la Comisión Europea, Benidorm proyectó el video de Pionero Verde del Turismo Inteligente 2025 y explicó el modelo turístico de la ciudad a los representantes europeos y de Japón. La información se centró en su posición de líder en gobernanza del sector, “gestión eficiente del agua y transición sostenible”, según refirió Pérez.

La próxima en Lituania

El primer edil defendió en esta exposición el trabajo realizado a través de los años en la sostenibilidad y las tecnologías para poder ahora participar en la feria de Osaka que calificó de “hito”.

Y también enumeró las distinciones recibidas en los últimos tiempos como son el reconocimiento en la guía de mejores prácticas de destinos europeos (Sustainable EU Tourism), la distinción “Green Pioneer’”o ser finalistas en el “Green Leaf 2027”, cuya candidatura será defendida en los próximos días en Lituania.

Es de destacar que por primera vez desde la creación de la Comisión Europea, el turismo cuenta con una cartera específica en la figura del Comisario de Transporte y Turismo, que ha estado representada por el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

El alcalde considera al mercado japonés como estratégico y futuro cliente de Benidorm si hay conexión del aeropuerto de Alicante con la línea Madrid-Tokio

El grupo benidormense en el que también se incluye a la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, aprovechó alargar su estancia en el país nipón por la celebración de la Feria de Turismo de Japón (JATA Tourism Expo Japan 2025).

Pérez estimó la oportunidad de presentar una oferta sostenible a Japón, considerado un mercado estratégico, todo ello derivado de los “workshop” con el Japan Travel Bureau y agencias del país.

Para el alcalde de Benidorm esta recepción del mercado nipón puede tener un espaldarazo con la nueva línea aérea Madrid- Tokio y si se abren oportunidades de cara a futuras conexiones con el aeropuerto de Alicante o Valencia.