El Ayuntamiento de Benidorm aprueba una modificación de 200.000 euros para una obra que se terminó hace un año

Un permiso extemporáneo o fuera de tiempo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó este lunes un presupuesto para modificación de obra de casi 200.000 euros. Hasta ahí todo correcto al no ser que esa ejecución ya había finalizado hace un año, una actuación en el barrio de Els Tolls. El asunto ha llevado a la oposición socialista a poner luz sobre la “pésima” gestión del equipo de gobierno.

Más tiempo para una obra terminada

Al parecer, la aprobación también se refería a dotar de mayor tiempo de ejecución a la obra, tres meses más, junto al modificado del presupuesto y la correspondiente comunicación a la empresa constructora.

Todo ello llega después de que la empresa constructora haya terminado la ejecución de la renaturalización en el barrio de Els Tolls hace un año. Esta obra acometió las renovaciones de las redes de agua ampliando los colectores de aguas pluviales, y de la red de saneamiento además de la instalación de una red de riego para las nuevas plantaciones. También acometía una mejora en la accesibilidad y movilidad en las aceras.

“Dejadez” del PP

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha puesto el acento en el cúmulo de trámites que se detallan en el informe técnico que acompaña a la propuesta que evidencia el “despropósito” y “dejadez” de gestión del gobierno del PP con los recursos municipales.

La concejala ha recordado que el contrato de renaturalización del entorno del barrio de Els Tolls salió a licitación en febrero de 2023, se adjudicó en julio de ese mismo año, pero no se formalizó hasta el mes de septiembre.

Los trabajos se iniciaron ese mismo mes de septiembre y contaban con un plazo de ejecución de diez meses. Ya en mayo de 2024, la dirección facultativa comunicó la necesidad de modificar el contrato, y no fue hasta octubre de 2024 cuando la Junta de Gobierno autorizó la redacción del modificado que ahora finalmente se ha aprobado.

Sobrecostes de millones

“Este gobierno del PP ha tardado casi un año en autorizar definitivamente el sobrecoste de 200.000 euros por unos trabajos que llevan más de un año hechos”, ha remarcado.

La edil también se refirió a los sobrecostes de otras ejecuciones o edificios que suponen millones de euros para las arcas municipales. Como ejemplo citó el Aula del Mar, el Albergue Juvenil, la avenida Mediterráneo, la pasarela de madera de la playa de Poniente, o el pabellón Raúl Mesa, que vieron como el coste final se incrementó en varios millones de euros tras sufrir modificaciones.