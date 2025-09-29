Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una guía para desempleados orientará sobre los recursos actuales disponibles en Benidorm

La publicación del Ayuntamiento ofrece también datos sobre formación y autoempleo

Una guía para desemplados y los que buscan programas de formación o ayudas. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

A partir de ahora la Agencia de Desarrollo Local contará con una guía para orientar en recursos de búsqueda de empleo a los ciudadanos en paro así como el camino a seguir para formación relacionada con distintas demandas del mundo laboral. El Ayuntamiento de Benidorm ha editado 500 ejemplares de la de la denominada Guía de recursos de empleo y formación, que se facilitará a los desempleados que así lo soliciten.

La Guía dispone de un directorio de recursos públicos y privados, e información detallada de apoyo para la búsqueda de empleo, para la creación de empresas y para colectivos específicos, como las personas con diversidad funcional.

La presente edición está subvencionada al 50% por la Diputación de Alicante a través del Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos en su línea 3. La subvención asciende a 5.000 euros para esta publicación y financia también los talleres de orientación laboral "Mejora tu empleabilidad" y el programa de dinamización y difusión del Espai “Coworking” de Benidorm.

Oferta formativa

El recurso recoge asimismo la oferta formativa de Benidorm y la comarca de la Marina Baixa, tanto de la formación reglada – universidades, ciclos formativos de Formación Profesional y centros educativos públicos y privados- y la relacionada con el empleo. La información se refiere también a los recursos que existen para acceder a esta formación, como pueden ser becas o ayudas y programas de intercambio educativo.

Precisamente, parte de estos ejemplares se distribuirán en los Institutos de Educación Secundaria, además de repartirse entre las asociaciones empresariales, sindicatos y otras entidades relacionadas con la formación y el empleo. Incluirá a instituciones públicas como las Concejalías de Servicios Sociales, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Benidorm e incluso de otras localidades.

También autoempleo

Todo ello con la pretensión de crear una red de comunicación entre los diversos organismos que tienen competencias en el empleo o que trabajan de cerca en asuntos relacionados con el mismo o con las necesidades que se generan en este ámbito en la comarca.

Se trata de que las personas desempleadas“dispongan de toda la información relevante de empleo y formación a nivel local, así como de autoempleo” precisó la concejala de Empleo, Mónica Gómez, en su presentación. Otro modo de acceder a este recurso es a través del apartado de Empleo y Desarrollo Local de la web municipal www.benidorm.org.

