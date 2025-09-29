Montíboli Cultural organiza la exposición 'Un mosaico de estilos frente al Mediterráneo'
La muestra podrá visitarse hasta el próximo 12 de octubre
La iniciativa Montíboli Cultural cierra esta temporada con la exposición 'Un mosaico de estilos frente al Mediterráneo' el próximo 3 de octubre a las 18.00 horas en la recepción del hotel Montíboli, en La Vila Joiosa.
“Montíboli Cultural nació en abril de 2024 y pretende acercar el arte a los huéspedes del hotel y a todos aquellos visitantes que se acerquen hasta allí simplemente para disfrutar de su gastronomía y ambiente, aunque no se alojen con nosotros. Además, durante estos dos años de trayectoria, también ha supuesto una oportunidad para brindar a artistas de la zona un espacio especial en el que exhibir su obra, fomentando el clima creativo tan propio de nuestra tierra”, explicó la directora de Relaciones Institucionales e Imagen Corporativa de Hoteles Servigroup y comisaria de la exposicion, Natalia Caballé.
Esta exposición colectiva, que se podrá visitar hasta el 12 de octubre, reúne a todos los artistas que han participado en el proyecto Montíboli Cultural durante los años 2024 y 2025. Cada uno de ellos expuso individualmente durante un mes en un diálogo íntimo con el mar y el entorno único que ofrece el hotel, mostrando una parte de su obra.
Ahora, una selección de todas esas piezas se presentan juntas para ofrecer una visión global de esta iniciativa y mostrar la riqueza de estilos, técnicas y miradas que el arte puede ofrecer con el Mediterráneo como hilo conductor. Montíboli Cultural busca así celebrar la diversidad artística y seguir promoviendo el encuentro entre arte, cultura y visitantes, explica Servigroup en un nota de prensa.
