El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística se prepara para las precipitaciones que pueden aparecer a partir de esta tarde
Benidorm estará hoy en alerta amarilla por lluvias aunque las precipitaciones que se registren en el municipio serán débiles y únicamente por la tarde. Las lluvias más intensas se registrarán ya de madrugada. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC mientras que por la noche bajarán a 19ºC.
El martes se espera que el cielo esté cubierto durante toda la jornada y lluvias débiles a partir del mediodía y durante toda la noche.
