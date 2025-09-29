Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La ciudad turística se prepara para las precipitaciones que pueden aparecer a partir de esta tarde

Una pareja caminando bajo la lluvia de Benidorm

Una pareja caminando bajo la lluvia de Benidorm / A. Vicente

O. Casado

O. Casado

Benidorm estará hoy en alerta amarilla por lluvias aunque las precipitaciones que se registren en el municipio serán débiles y únicamente por la tarde. Las lluvias más intensas se registrarán ya de madrugada. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC mientras que por la noche bajarán a 19ºC.

El martes se espera que el cielo esté cubierto durante toda la jornada y lluvias débiles a partir del mediodía y durante toda la noche.

