Altea despide sus Fiestas Mayores con el retorno de las banderas moras y cristianas

Altea se se ha despedido este martes de sus fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario, y de Moros y Cristianos en honor a San Blas, con el nombramiento al mediodía de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario 2026 y la devolución de las banderas y estandartes de las filaes moras y cristianas por la tarde.

Durante la mañana se celebró la Misa de Acción de Gracias en la iglesia de San Francisco con la asistencia de la comisión de fiestas del Cristo 2025, las reinas y su corte de honor, y los reyes moro y cristiano además de las autoridades locales. Las mayoralas vestían traje de color negro con teja y mantilla del mismo color, la reina mayor Iraya Molina y sus damas vestían de blanco con teja y mantilla, mientras que la reina infantil Noelia Romera y las damas infantiles solo vestían el traje blanco.

Tras la misa, el párroco Francisco Morató dio lectura de los componentes de la nueva comisión de las fiestas del Cristo del Sagrario para 2026, integrada por 52 hombres y mujeres de la quinta de 1971.

Clavariesas del Cristo 2025 (con teja y mantilla) junto a los clavarios de 2026 (izquierda) y los clavarios de honor 2026. / Diego Coello Calvo

Durante la lectura se dio a conocer que Vigela Lloret y Alberto Giulianotti son los clavarios, y que Juan Martí y Angela Morató son los clavarios de honor, parejas a los que las clavariesas de 2025, Raquel Laviós y Mari Ángeles Ciudad, y la clavariesa de honor Ángela Serrat, les impusieron en el altar del templo la medalla acreditativa como símbolo del cambio de mayoralía.

El resto de la comisión está integrada por: José María Borja, Cristóbal Merenciano y María Dolores Gutiérrez, Mari Ivars Sellés y Víctor Gómez, Dolores Ausias Martínez y Fran Serrat, Marga Balaguer y Manu, Ana Pérez Alós, Pepa Pons Zaragozí, Juan Peña García, Emilio Montealegre Gambao y pareja, Rosa Borja Guarinos, Miguel Martínez, Maribel Mulet y Luís García, Felip Cardona y Eva Escoda, Pere García Pellicer, Pilar Bosch y Joaquín Pérez, Adrián Pita Fernández y Luz Pita Fernández, Sencia Such y Joserra González de Zárate, Isa Cardona y Manolo Alvado, Geno Cardona y Toni Zaragozí, Marga Falgás y Miguel Ángel Bayona, Javi Serrat y Mari Paqui Zaragozí, Juan Manuel Cuevas y Silvia Ramón, Rosa Ivars y Toni Lledó, María Vicenta Zaragozí y Ángel Rodríguez, Jaime Alvado y Magda Ibi, Joan Borja y Ángela Cortés, y Conchi Lanuza y Miguel Diego Sala.

Retorno de banderas de las filaes moras y cristianas de Altea. / Diego Coello Calvo

Devolución de banderas moras y cristianas

Por otro en el transcurso de la tarde tuvo lugar el acto que clausura de las fiestas de Moros y Cristianos: la devolución de las banderas y estandartes de las filaes moras y cristianas.

Por primera vez, este año se ha desarrollado la devolución en el Ayuntamiento y no en el Casal Fester (allí las depositarán este miércoles) dado que aquí ya había problemas de espacio. La devolución de banderas y estandartes se inició junto al espacio que ocupaba el antiguo lavadero frente a la avenida de la Comunidad Valenciana. Desde ahí, cientos de festeros desfilaron por las calles Generalitat Valenciana y Garganes hasta desembocar en la avenida Rei Jaume I en dirección a la plaza del Ayuntamiento.

Vestidos los festeros con traje de calle y chilaba, acompañaron a los cargos que han ostentado este año los reinados y alferecías para que estos se despidieran de las fiestas desde los balcones del Ayuntamiento. El rey moro Roberto Riera inició los parlamentos en los que todos mostraron su agradecimiento a los festeros y al pueblo de Altea, además de lanzar un recuerdo por los festeros que han fallecido. A Riera le siguieron el rey cristiano Jesús García, los embajadores Rosa María Ortuño y David Gómez, los abanderados Ana Ortuño y Jesús Orozco, y las alféreces infantiles mora y cristiana Marina Moltó y Lola Gutiérrez. Las pequeñas acabaron con el clásico grito festero alteano "Avant la festa, vixca la festa!" para dar paso a la música y el jolgorio de todos los festeros como fin de fiesta.