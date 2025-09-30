Comercio lanza una campaña para prohibir la venta de artículos sexuales en las tiendas de Benidorm

“Yo creo que tú eres lesbiana”, una frase que se repite en camisetas expuestas en muchas tiendas de regalos en Benidorm y que tiene un carácter discriminatorio y ofensivo. Estos artículos son los que persigue a partir de ahora la Inspección de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm. La campaña apercibe a las tiendas a la retirada de estos productos, cuyo incumplimiento puede derivar en una sanción que oscila entre los 1.000 a los 3.000 euros.

La Concejalía de Comercio se ampara en dos leyes, la que atañe a la publicidad y a la protección del menor además de la ordenanza municipal que contempla la irregularidad de estas ventas.

La exposición de estos artículos en numerosos comercios a la vista de menores ha sido el objeto de llamadas continuas desde hace tiempo a la Policía Local.

Mensajes vejatorios

Los locales comercializan camisetas y otros productos con mensajes vejatorios o de contenido sexual, homófobo, sexista o racista, enfocados especialmente para su venta entre turistas.

El crecimiento en la exposición de productos ha originado que el departamento de Comercio tome cartas en el asunto con las correspondientes inspecciones y la petición de retirada, cuyo incumplimiento puede ocasionar sanciones de entre 1.000 y 3.000 euros, según la gravedad.

Se trataría de cumplir con la Ordenanza Municipal número 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, en su artículo 3 que “prohíbe expresamente exponer productos que puedan herir la sensibilidad moral de las personas, como sería el caso de la mayoría de estos artículos”, explicó el concejal de Comercio, Javier Jordá.

Derechos del menor

Estos productos vulneran también la Ley General de Publicidad y la normativa de Protección del Menor por tratarse de publicidad no adecuada al nivel de conocimiento y madurez de la audiencia a la que se dirige el mensaje.

En este sentido, la policía local que estará inmersa de lleno en esta campaña, ha dado a conocer su opinión a través del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Su secretario, Francisco González, recordó que la citada ordenanza regula la venta de los productos, pero además la Ley del Protección del Menor acomete todo lo que corresponde a la vía pública.

Es en la calle donde “los niños y adolescentes tienen derecho a no ser víctimas de exposiciones obscenas y representaciones sexuales explícitas”.

González pone uno de los ejemplos más “inocentes” como el típico botijo que incorpora unos testículos al lado de la boca de agua. Además, insiste en que no se trata de una campaña censora contra manifestaciones sexuales, pero que estas se tienen que limitar a las tiendas especializadas destinadas a ello como son las sexshops.

El sindicato emitió un comunicado en el que se posiciona en la campaña donde entiende que "la exposición de testículos, vaginas o glandes en plena calle puede considerarse una ofensa al pudor o al decoro", según la Ley de Protección del Menor o las ordenanzas municipales.