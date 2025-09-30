Los cristianos recuperan el castillo de Altea

El castillo de Altea ha vuelto a ser el hogar de los cristianos tras la batalla efectuada al mediodía de este lunes entre las tropas de la Cruz, comandadas por el rey contrabandista Jesús Gómez y su embajador David Gómez, y las huestes de la Media Luna con su rey de la Cora d'Algar, Roberto Riera, al frente, quien al final, después de la Embajada Cristiana y una enconada e inútil resistencia, se rindió dada la "ferocidad" de los cristianos para reconquistar sus tierras.

Antes de la embajada y reconquista del castillo, se celebró la misa en honor al patrón de Altea, San Blas, y tras la eucarístía el párroco Francisco Morató leyó la lista de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario 2026, formada por 42 mayorales y mayoralas de la quinta de 1971 de los que Vigela Lloret y Alberto Guilianotti serán los clavarios. Y Juan Martí y Ángela Morató, los clavarios de honor. Los miembros de la nueva comisión recibirán la medalla acreditativa del cambio de mayoralía este martes en el altar de la iglesia de San Francisco tras la misa de Acción de Gracias que tendrá lugar a las 12 horas.

La Entrada Mora

Durante la noche, la "guerra" de la mañana se transformó en fiesta. Y así, los miembros de las "filaes" moras mostraron sus mejores galas en la Entrada Mora por el mismo recorrido que hicieron el sábado los cristianos: calles Filarmónica y Pont de Moncau, avenida Rei Jaume I, calle Raspall y Plaça d'Esports. El desfile tuvo como principales protagonistas a los Moros de Bèrnia y Cora d'Algar que ostentan la alferecía infantil y el reinado por ese orden.

La Entrada Mora la iniciaron las reinas Mayor e Infantil del Cristo del Sagrario, Iraya Molina y Noelia Romera, respectivamente, y sus damas de honor. A ellas les siguió la abanderada mora de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Mónica Zaragozí Pascual montada sobre una carroza para dar paso a las escuadras de las filaes Mitja Lluna, Tuareg, Sarraïns, Moros de Bernia (con su alferez infantil Marina Moltó Orozco), Berebers, Mascarats, Arsem, Malvins (con un caballo de duelo y una escuadra especial en honor a su miembro fundador fallecido este año, Ximo Mulet "Gorra") y Cora d'Algar que ostenta el reinado.

La filà Moros de Bèrnia desarrolló un boato inspirado en el cuento popular "La cova de la dona", recogido a principios del siglo XX por el folklorista alteano Francesc Martínez y Martínez. De tal modo que con esa idea se mostró la integración que da nombre a la "filà" con el de la alferez Marina. Así, se vieron momentos de siembra y recogida de frutos y almendros en la sierra Bèrnia, seguido de un ballet en donde piratas cristianos raptan a la alferez aprovechando la niebla para, acto seguido, ser abandonada en la playa de La Olla, junto al mar, ante el ataque de las tropas moras que acudieron a rescatarla.

Imagen de la Entrada mora en las fiestas de Altea. / Diego Coello

Tres colores, una historia

El boato de Cora d'Algar giró en torno a los tres colores de su emblema y traje oficial: negro, blanco y dorado.

Con unas torres humeantes abriendo su desfile, aparecieron tambores que con su retumbar anunciaban la guerra inminente, el caos y la inestabilidad. División entre las tropas en luchas internas y banderas negras llevadas por danzarines presagiaban malos augurios. Pero eso cambia cuando aparece la abanderada Ana Ortuño sobre una carroza anunciando tiempos mejores y esperanza, como el color verde de sus ojos, al llegar a la bahía de Altea.

Hechiceros, danzarinas y un gran zoco árabe precedieron a la embajadora Rosa Mari Ortuño, que con su magia transformó la oscuridad en luz. El blanco predominaba por la pureza de su figura y el uso de la palabra en vez de la espada. El negro se disolvía y daba paso a la armonía de las tropas moras que llegan victoriosas. Ballets majestuosos, colores claros, flores depositadas en el regazo de los más de 8.000 espectadores, escudos de gladiolos. Todo es paz. Ya no hay guerra.

Finalmente, aparecían numerosos bailarines con flores blancas y doradas. Fue el anuncio de la llegada del jerarca Roberto Riera, símbolo de sabiduría, que descansaba expectante en su palacio lleno de flores escoltado por cuarenta guerreros que no marchaban como conquistadores, sino como guardianes de un nuevo tiempo.

Un tiempo nuevo forjado por los festeros fundadores de la Cora d'Algar hace 46 años que acompañaban al rey moro con una nueva identidad fraguada en el negro del conflicto, el blanco de la paz y el dorado de la esperanza. Tres colores que son su historia.