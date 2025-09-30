Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales

Necesidades, carencias y deseos singulares. La votación para los presupuestos participativos termina este martes con peticiones ciudadanas que se centran en el urbanismo y la accesibilidad, la limpieza y la iluminación pero también en la necesidad de acabar proyectos como el Centro Cultural o recordar el abandono de la Plaza de Toros y su posible aprovechamiento.

“Disimular” el bar de la Isla

La idea más votada, con 470 apoyos, antes de que se cierre la convocatoria es la que reivindica la transformación de un solar comprendido entre las calles Ciudad Real y Bernat de Sarriá en un parque inundable de uso público, ofreciendo un área de recreo para los vecinos.

Esta propuesta convive con otras menos viables y que se presentan de manera reiterada, como es la iluminación de la Isla, un lugar que está protegido por formar parte del Parque Natural de Serra Gelada. Cuenta con 19 votos.

Otras indicaciones sobre este elemento diferenciador de la bahía benidormense apuntan a la necesidad de “disimular” el bar que hay en el islote porque es muy “visible desde la costa”. Un establecimiento, por cierto, cuya actividad es ilegal desde hace muchos años, tal como sentenció hace unos meses el Tribunal Supremo.

Una petición sugiere toldos para los cinco kilómetros de los dos paseos marítimos, que mitiguen el calor

Si el bloque anterior pertenece a Turismo y Playas, es en el correspondiente a Urbanismo y Movilidad el que despierta mayores demandas entre los ciudadanos con casi 50.

La más llamativa es la que pide la instalación de toldos a lo largo de los dos paseos marítimos de Levante y Poniente, unos cinco kilómetros en total “con el objetivo de evitar las altas temperaturas en los paseantes, en concreto evitar los riesgos en personas mayores”.

La mayoría de este apartado se dirige al transporte urbano con una demanda de bancos, marquesinas y similares además de mayor frecuencia de horarios. Una de las destacadas es la que solicita un minibús para subir al promontorio de El Tossal, argumentado en que hay unas 250 personas mayores en la zona que no pueden acceder a este lugar panorámico y donde sus restos romanos se han convertido en un museo abierto al público.

Entre las peticiones de grandes obras, los vecinos piden la finalización del Centro Cultural o la puesta en marcha de un proyecto para la Plaza de Toros. Es de resaltar que de los cinco bloques perfilados para las propuestas, el correspondiente a Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad no ha sido objeto de ninguna reivindicación ni sugerencia.

Duchas con fichas

En cuanto a movilidad es también curiosa la proposición de 11 vecinos para que se instalen duchas en las playas que funcionen con energía solar y que cobren por su uso a los turistas mediante fichas. El servicio sería gratuito para los empadronados en la ciudad, con la emisión de bonos como si de una zona de la ORA para vehículos se tratara, con un control y beneficio para las arcas municipales.

El proceso participativo recoge este año 576 propuestas presentadas durante la primera fase de ideas, que finalmente han quedado en 56, ya que muchas de ellas estaban duplicadas o contenían planteamientos similares.

Comisión técnica

“Desde el año 2016 pusimos al servicio de la ciudadanía esta potente herramienta, la del Presupuesto Participativo, a través de la cual determinan a qué actuaciones o proyectos se tiene que destinar al menos un 5% del presupuesto reservado para inversiones”, destacó la concejal del área Ana Pellicer.

El miércoles, una comisión técnica evaluará las actuaciones en base a los criterios de justicia distributiva recogidos en las bases del Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2026. Así, se dará prioridad a las actuaciones que contribuyan a satisfacer necesidades básicas de la población (agua, luz, seguridad, educación, convivencia ciudadana, etc.); que ayuden a reducir la desigualdad social; y las que atiendan a criterios de sostenibilidad ambiental o las que beneficien a un porcentaje mayor de población; o aquellas en las que no se haya invertido antes.

Posteriormente, se redactará un informe de viabilidad técnica con base en el presupuesto y a otros índices para perfilar una selección que pasará al departamento de Alcaldía.