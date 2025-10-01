Altea duplicará los fondeos ecológicos en la bahía para proteger a la Posidonia

El Ayuntamiento de Altea ha firmado un convenio de colaboración con el holding Redeia, que tiene como filial a la empresa Red Eléctrica de España, mediante el cual esta financiará con 90.000 euros la instalación en la bahía de 15 puntos de fondeo ecológico para embarcaciones y 2 boyas adicionales destinadas a empresas de buceo deportivo, además de otros dos puntos informativos de prohibición de fondeo.

El concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, ha señalado que esta actuación “forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia y su proyecto Bosque Marino que promueve la conservación y restauración de ecosistemas marinos de mayor valor ecológico, a través de iniciativas de restauración activa y pasiva validadas científicamente y actividades de educación y divulgación ambiental”.

De igual modo, Orozco ha señalado que dicho proyecto “permitirá aumentar en más del doble el número de amarres disponibles, garantizando un uso más sostenible del litoral, ya que dichos anclajes son de bajo impacto”. En este sentido, el edil ha afirmado que “estos biotopos artificiales, o hábitats biológicos, se instalarán en zonas de arenal en la bahía del municipio”, y ha explicado que en la actualidad “ya hay instalados 11 fondeos con boya en la zona de la Illeta de la Olla, y 4 junto a la punta del Mascarat. Con la nueva instalación, la bahía de Altea pasará de la treintena de amarres ecológicos, que tendrán la siguiente distribución: 21 boyas de fondeo libre en la zona de la Isleta de la Olla, aumentando en 10 las actuales; 9 boyas de fondeo libre en la zona del Mascarat, instalando 5 más a las 4 existentes; 2 boyas de uso exclusivo para empresas de buceo deportivo autorizadas en el Morro de Toix, y 2 boyas informativas de prohibición de fondeo en las calas de la Barreta y del Corb”.

La delegada de Redeia en la region Este, Maite Vela, y el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco. / INFORMACIÓN

Protección de 66.000 metros cuadrados de pradera de Posidonia

El concejal ha destacado que este convenio “refuerza la línea de trabajo emprendida por el Ayuntamiento en los últimos años lográndose una importante ampliación de la concesión demanial para la instalación de fondeos ecológicos en la bahía, pues de los 39.000 metros cuadrados de pradera de Posidonia en 2018 se pasará a los 66.000 metros cuadrados tras la resolución reciente de la Dirección General de la Costa y el Mar”.

Además, Jose Orozco ha subrayado que “la Posidonia oceánica, presente en estas aguas, constituye un ecosistema clave para la biodiversidad marina. Su presencia en la zona es clave para la salud del lecho marino al acoger una ingente cantidad de seres vivos, además de ser un importante reservorio de CO2”.

Finalmente, el concejal de Medio Ambiente ha subrayado que “uno de los problemas a los que se enfrenta la Posidonia es la presencia de embarcaciones de recreo que utilizan sus propios sistemas de fondeo o anclas que posan sobre el lecho marino. Con la implantación de boyas y fondeos ecológicos se contribuye a reducir este impacto, ofreciendo al sector náutico alternativas seguras y respetuosas con el entorno”, ha apostillado.

Por su parte, la delegada de Redeia en la región Este, Maite Vela, ha recalcado durante la firma del convenio con el Ayuntamiento de Altea que el mismo “se enmarca en el firme compromiso de Redeia en promover la generación de valor compartido para el desarrollo social y el bienestar en los territorios en los que opera, en este caso contribuyendo a la protección del patrimonio natural de las costas de la Comunitat Valenciana”.