Aterradora: regresa halloween a Terra Mítica

Terra Mítica libera su lado oscuro a partir del próximo 4 de octubre. El parque temático de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo cambia de cara y promete mucho miedo y diversión a sus visitantes en su campaña más esperada: Halloween. Calabazas, esqueletos, fantasmas y otros seres del inframundo camparán a sus anchas por el parque hasta el 2 de noviembre. Bajo el lema Aterradora, el complejo de ocio de Benidorm ha preparado un repertorio de espectáculos que no dejarán impasible a nadie:

• La conquista de Cronos, un espectáculo que tendrá lugar en la plaza de Egipto como escenario del enfrentamiento entre el poderoso titán y la mismísima Cleopatra.

• Espartaco y la Reina de los Muertos. Un show de gran formato que narra una nueva aventura del aclamado héroe en un mundo desconocido y misterioso.

• Las Pesadillas de Egipto pondrán el broche de oro a una jornada irrepetible. Actores, bailarines y acróbatas, en una puesta en escena multidisciplinar, harán las delicias del público tras un día de intensas emociones.

El pasaje de aventuras Arde Troya también regresa en Halloween con mucha más acción. Además, los más pequeños contarán con una diversión terrorífica a su medida en el pasaje infantil El Misterio de la piedra de los deseos.

Y el 31 de octubre… ¡hasta la medianoche!

La gran noche de Halloween es una cita ineludible para los amantes de esta festividad y del terror en vivo, ya que los pasajes de miedo acapararán todo el protagonismo. Un total de seis, repartidos por las diferentes áreas de Terra Mítica, convertirán el parque en una gymkana del horror. Desaparecidos, la maldición oculta se desarrollará en la gran Pirámide de Terra Mítica. Cirkus, la última sonrisa se presenta al visitante como un “éxtasis funesto” cuyos protagonistas son almas atormentadas, atrapadas en un macabro espectáculo. Y para los amantes de las emociones extremas, un pasaje del terror +18: Míticos carnívoros, donde una cocina se transforma en un laboratorio con cocineros ni vivos ni muertos. Un reto para los que buscan el miedo radical.