Benidorm recibe altas calificaciones por su gestión medioambiental en el “European Green Leaf” en Lituania

En la primera fase de valoración el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha defendido a la ciudad como modelo de gestión ambiental sostenible y urbanística en convivencia con un modelo turístico de alta densidad. Y ha puesto en valor la planificación urbana respetuosa con una mejora de la calidad de vida.

Otras tres ciudades

Estos bastiones son los que se valoran el jueves para optar al “European Green Leaf 2025” al que concurren también Assen (Países Bajos), Saint-Quentin (Francia) y Siena (Italia).

Durante la fase de evaluación Benidorm ha recibido valoraciones especialmente altas por la calidad de su aire y su estrategia de mitigación del cambio climático. Los expertos también han valorado que “a pesar de desafíos como las olas de calor e inundaciones, la ciudad ha reducido el consumo de agua en un 18% y ha alcanzado una tasa de reutilización del 36%”.

Visión del jurado

Además, para el jurado la ciudad también ha demostrado progresos sólidos en biodiversidad, renaturalización urbana y en la adopción de medidas de economía circular, con iniciativas que promueven la gestión eficiente de residuos y la reducción del impacto ambiental.

La delegación benidormense en Vilna, Capital Verde Europea 2025, está encabezada por el alcalde Toni Pérez y por la concejal de Medio Ambiente y Playas, Mónica Gómez, a los que además acompañan distintos representantes técnicos de Visit Benidorm, HOSBEC, la Universidad de Alicante y el Hub de Innovación Dinapsis.

Premio económico

Este título se otorga a una o dos ciudades, recibiendo cada ganador un premio económico de 200.000 euros para ayudar a organizar actividades durante el año de su designación y promover una mayor transformación verde.

El jurado encargado de seleccionar a ambas ciudades está presidido por Patrick Child, subdirector general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, además de expertos y responsables institucionales.

Pérez se mostró satisfecho por el mero hecho de ser finalistas de un premio tan “prestigioso” y “exigente” en el ámbito europeo, lo que ya de por sí refrendaría a Benidorm como “un referente de ciudad y destino turístico basados en la sostenibilidad ambiental, económica y social”.