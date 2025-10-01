HOSBEC: 40 años de historia, un futuro de innovación y sostenibilidad

HOSBEC, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, acaba de ser reconocida con el premio a la Excelencia e Innovación en la Representación Sectorial de Turismo, un galardón que llega como reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo constante, compromiso con el sector y capacidad de reinventarse en un entorno tan dinámico como es el turismo. Desde sus inicios en los años setenta, cuando comenzó a dar voz a los hoteleros de Benidorm, HOSBEC ha sabido crecer y evolucionar hasta convertirse en el referente de la industria turística valenciana, integrando a hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y otros tipos de alojamientos que hoy conforman un tejido empresarial diverso y competitivo.

La asociación ha construido un modelo de representación que se ha ganado el respeto de administraciones, empresas y profesionales del turismo gracias a su rigor, su profesionalidad y su cercanía. Ha sabido defender con firmeza los intereses de los empresarios en momentos clave, impulsando siempre un diálogo constructivo con las instituciones.

Pero si algo la distingue es su capacidad para convertir la información y el conocimiento en herramientas de gestión. El Data Center de HOSBEC, pionero en España, se ha consolidado como fuente imprescindible para conocer el pulso real de la actividad turística, ofreciendo estadísticas y análisis que guían las decisiones tanto de las empresas como de las administraciones.

Líder en transformación digital

La innovación, además, ha estado siempre en el ADN de la asociación. Innovar en turismo no significa únicamente aplicar tecnología a la experiencia del viajero, sino también transformar la manera en que las empresas se organizan y se representan colectivamente. HOSBEC ha liderado esa transformación digital en su relación con los asociados, ha desarrollado plataformas de inteligencia turística que ayudan a anticiparse a los cambios del mercado y ha promovido proyectos en los que la sostenibilidad y la eficiencia energética forman parte central de la estrategia. Todo ello, acompañado de una apuesta clara por la colaboración público-privada, que ha convertido a la Comunidad Valenciana en un laboratorio de referencia a nivel europeo en la gestión de destinos turísticos.

En los últimos años, la asociación ha demostrado también su fortaleza en tiempos de incertidumbre. Durante la pandemia, supo dar respuesta ágil a los empresarios turísticos, ofreciendo información veraz y soluciones en un escenario en el que la improvisación parecía inevitable. Esa capacidad de reacción y liderazgo en momentos de crisis consolidó su papel como una organización imprescindible para la supervivencia y recuperación del sector.

El reconocimiento que ahora recibe no es un punto de llegada, sino un estímulo para seguir avanzando. HOSBEC mira al futuro con la voluntad de reforzar su apuesta por la digitalización, ampliando las capacidades de su Data Center y ofreciendo a los empresarios herramientas cada vez más útiles para planificar su actividad. También continuará impulsando proyectos colectivos de sostenibilidad, porque entiende que el turismo solo será competitivo si es respetuoso con el entorno y eficiente en el uso de recursos. Y, al mismo tiempo, seguirá trabajando para atraer y retener talento, conscientes de que el futuro de la industria depende de profesionales preparados y motivados.

Este premio reconoce la labor de una asociación que no solo ha sabido adaptarse a los cambios, sino que los ha liderado. Una organización que ha convertido la excelencia en la defensa de los intereses empresariales en su seña de identidad, y que ha hecho de la innovación un motor para garantizar que la Comunidad Valenciana siga siendo un destino turístico de referencia. Con la misma energía que en sus inicios, pero con la experiencia acumulada de más de cuarenta años, HOSBEC encara esta nueva etapa con el convencimiento de que el turismo valenciano seguirá escribiendo algunas de las páginas más brillantes de la historia de este sector en España.