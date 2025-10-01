El Hotel Alameda de Benidorm conquista el IV Concurso de Cocktails con su ‘Flor de Levante’

Un combinado basado en la potencia de los cítricos e inspirado en el Mediterráneo, "Flor de Levante” ha sido el preferido para jurado profesional y popular en el IV Concurso de Cocktails de Benidorm. Una proeza ser el primero en esta especialidad en alza cuyo potencial se confirma en la semana de celebración en la que se sirvieron más de 2.000 cócteles.

Yenier Barroso fue el artífice de “Flor de Levante” que presentó el hotel Alameda. Un combinado que hizo coincidir el voto profesional y el popular a un cocktail que este profesional cubano de 31 años ha preparado durante semanas.

En esta edición también se ha premiado con un diploma y trofeo al mejor cóctel sin alcohol, reconocimiento otorgado por un jurado, que ha recaído en el combinado “Zero Garden”, del restaurante Malaspina y elaborado por el “bartender” Aarón Triolo.

Secretos de flor

Descubriendo algunos secretos del “Flor de Levante” podemos saber que su minuciosa preparación empieza días atrás con la maceración de cítricos, frutas y flores mediterráneas. Es un homenaje a esta zona, donde se suma la base destilada de níspero, espuma de cantueso y flor de azahar con ginebra London Dry.

Este oficio se ha convertido en una especie de laboratorio donde los profesionales tienen que conocer técnicas, tratamiento de alimentos y presentación, un cúmulo de cualidades que ya lo están convirtiendo en un arte.

De estos elementos ha aprendido en su oficio Yenier Barroso, cubano afincado en España y que ya ha pasado con muy buenas menciones por los concursos que son frecuentes en su país de origen.

"Flor de Levante", el cóctel ganador en el concurso de Benidorm. / INFORMACIÓN

Benidorm Gastronómico

Esta cuarta edición del concurso se ha desarrollado del 19 al 28 de septiembre con catorce establecimientos participantes. (Baldo, Camarote Club Coctelería, D-Vora Restaurante, Hotel Alameda, Hotel Madeira Centro, Jolly Roger, La Pinta, La Pinta Beach, La Terrasse by Port Hotels, Malaspina, Pinocchio Playa, Shija Sabores de los Balcanes y Urban Beach). Cada uno de ellos debía presentar dos modalidades de cocktails: con alcohol y sin alcohol.

La entrega de reconocimientos del concurso de cocktails, penúltima actividad del Benidorm Gastronómico 2025, tuvo lugar este miércoles en el edificio El Torrejó, con la presencia de los premiados, patrocinadores y una delegación municipal encabezada por el segundo teniente de alcalde, José Ramón González de Zárate.

El calendario del Benidorm Gastronómico 2025 finalizará con las XIV Jornadas de los Arroces, que tendrán lugar del 17 al 26 de este mes de octubre.