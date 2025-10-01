Menores tutelados buscan familia: las asociaciones hacen un llamamiento urgente en L´Alfàs del Pi para aumentar el acogimiento

La mayoría de la población desconoce la situación actual de cientos de menores que viven en centros tutelados por las administraciones públicas. En la Comunidad Valenciana son 3.900, de los que solo la mitad han optado a una familia de acogida, una estadística alarmante que las asociaciones participantes en las jornadas de acogimiento familiar en L´Alfàs del Pi quieren cambiar.

Niños silenciados

Esta fue la principal demanda este miércoles de la Asociación de Familias de Acogida de la provincia de Alicante, GAIA o la Dirección General de la Familia, que junto a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento alfasino como organizador han puesto el foco de atención a un dilema social muy silenciado.

Decenas de personas acudieron a la llamada para enterarse de primera mano sobre la manera de acceder a los distintos programas.

La situación en la actualidad es demoledora, con 1.950 menores viviendo en acogimiento residencial en el territorio valenciano. En cuanto a los datos de la Marina Baixa no hay un cómputo total, pero en los dos centros contabilizados las circunstancias son de falta de plazas.

El centro de Altea cuenta con 24 plazas, ya cubiertas y a la espera de que suban a 30 para poder acoger más menores. En el piso tutelado de L´Alfàs cuentan tan solo con 8 plazas, siempre ocupadas.

Según la información que manejan estas asociaciones, el colapso aumenta por el escaso retorno de menores a sus hogares biológicos que sólo se produce en un 12% de los casos.

La acogida no es una meta difícil para los núcleos familiares, y cualquier persona con un hogar estable puede formar parte de esta red solidaria como se puso de manifiesto en la jornada.

A la derecha de la imagen se puede ver a Mireya Fernández junto a la directora del centro de menores de L´Alfàs. / INFORMACIÓN /

En primera persona

“Buscamos estabilidad y cariño más individualizado; hay mucha necesidad”. Quién así habla es Mireya Fernández, fue menor tutelada y ahora una de las organizadoras de esta reunión. Su trayectoria vital está inmersa en primera persona en estos acogimientos por su proceso del que “no me avergüenzo porque gracias a los centros y a las familias soy valiente, independiente y me ha dado un crecimiento personal”.

Mireya participó en una de las mesas junto a otras familias para contar sus vivencias y subrayar que su testimonio es real y por eso demanda que “el menor debe ser siempre el centro”.

Algunas de las situaciones de más desamparo son los menores de 0 a 3 años y los discapacitados, que necesitan de familia urgente

Algunas de las situaciones de más desamparo son los menores de 0 a 3 años para los que solicita familias de urgencia y para menores con distintas discapacidades, unos grupos muy faltos de acogimiento. Otras formas de estancia de los niños son las llamadas de respiro, para fines de semana, Navidades o un día.

Dentro de lo que puede parecer, por la dureza que puede representar para que el menor vuelva al centro después de una estancia tan corta, los trabajadores resaltan que es un recuerdo muy grato para los niños que rompen con la monotonía y los controles burocráticos que tienen establecidas las residencias.

Desde la organización no se quiso obviar la buena disposición del alcalde alfasino Vicente Arques para lanzar esta jornada y dar visibilidad a un mundo que muchas veces es olvidado. Desde la asociación alicantina GAIA se ha posibilitado que a día de hoy 70 familias cuiden y dan calor y seguridad a 125 menores en la provincia de Alicante. Un detalle curioso que enmarca esta reunión es el hecho de que la directora de GAIA acudió con un bebé acogido de seis meses, con la puesta en práctica de lo que predican.