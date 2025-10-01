¿Quieres salir en una serie británica? Una productora busca figurantes para “Death in Benidorm”
El casting se realizará el viernes, 3 de octubre, en el hotel Meliá
Benidorm se vuelve a convertir en escenario fílmico, esta vez para la serie británica “Death in Benidorm”. La productora busca figurantes para participar en la grabación con un casting abierto que se realizará este viernes, 3 de octubre en el hotel Meliá.
La selección será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas en el Hotel Meliá Benidorm. La serie se emitirá en Channel 5 cuyos promotores, buscan figurantes de distintas nacionalidades para participar en la grabación.
Entre 20 y 65 años
Al casting podrán presentarse mujeres y hombres de entre 20 y 65 años de cualquier nacionalidad, aunque desde la empresa han concretado que se precisan, especialmente, figurantes españoles y británicos.
Además, también solicitan que las personas interesadas tengan disponibilidad para trabajar días sueltos en jornada completa y acudir al casting con fotografías actuales de cara y cuerpo en su teléfono móvil, así como fotografía del DNI y los datos bancarios.
Y aportar también la tarjeta de afiliación para abonar las jornadas y tramitar el alta a la Seguridad Social durante los días de participación en el rodaje.
Siempre en las pantallas
Benidorm ha sido objeto de variados rodajes y grabaciones de series a través de los años a lo que hay que sumar el ser escenario de decenas de programas televisivos–entre documentales, entretenimiento e informativos-, cortometrajes, vídeos musicales, y numerosos proyectos de publicidad. La mayor parte de estas producciones fueron españolas aunque se ha constatado un aumento de proyectos procedentes de Reino Unido, y otros que llevan la firma de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, India y USA.
