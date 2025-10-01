El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística tendrá temperaturas estables
Benidorm tendrá hoy el cielo despejado aunque a partir del mediodía se empezará a nublar. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24ºC.
Para el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que puede haber lluvias débiles durante toda la mañana y que los termómetros bajarán ligeramente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): 'Más guarro y más barato no lo he visto en la vida
- El hombre que luchó contra una moto en Benidorm… y perdió tres veces seguidas
- El Ayuntamiento de Benidorm oferta los nuevos campos de fútbol para que una empresa privada organice conciertos
- Altea ya está preparada para vivir sus Fiestas Mayores: Disfruta de la localidad del 26 al 30 de septiembre
- Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic
- Una monumental pelea en un hotel de Benidorm termina con dos mujeres detenidas por un alijo de éxtasis
- Miguel Lledó, rey moro en 2022, apela a la inclusividad y el respeto en el pregón de las fiestas de Altea