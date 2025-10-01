El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm tendrá hoy el cielo despejado aunque a partir del mediodía se empezará a nublar. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24ºC.

Para el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que puede haber lluvias débiles durante toda la mañana y que los termómetros bajarán ligeramente.