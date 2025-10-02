Más de 200 camareras de piso se manifiestan por sobrecarga de trabajo en el hotel Pelícanos Ocas de Benidorm

Una concentración laboral de éxito en Benidorm donde las manifestaciones cuantiosas no son muy comunes. Este jueves más de 200 personas, la mayoría mujeres, y muchas de ellas trabajadoras del hotel Pelícanos Ocas se concentraron a las puertas del establecimiento para pedir una mejora de las condiciones de trabajo que consideran altamente abusivas.

Al grito de “Sí se puede” o “Basta ya de tanta explotación”, camareras de piso convocadas por CC.OO, apoyadas por “Las Kellys” y algunos políticos municipales socialistas, corearon estas consignas que resumen el malestar y el cansancio que sufre un departamento hotelero siempre olvidado en los principales convenios generalistas.

Quince minutos por habitación

Las condiciones en este hotel no son diferentes a los que las mujeres soportan en otros establecimientos: largas jornadas, con sobrecarga de trabajo y falta de personal. Hasta ahora las camareras asumen entre 26 a 30 habitaciones lo que deja un promedio de 15 minutos por estancia ya que hay añadirle la limpieza de la zonas comunes.

Según una de las vocales del comité de empresa de CC.OO el alto número de habitáculos se agrava por estar muy sucias y por disponer de cuatro camas más una supletoria lo que hace aún más inviable su higiene. “Tenemos ataques de ansiedad porque vemos que no llegamos”.

Sólo 15 para invierno

Hasta ahí todo entra dentro de la “normalidad” que viven las camareras de piso con sus desproporcionadas cargas de trabajo, con horarios que no se respetan, consecuencias físicas graves y también mentales, una “farmacia ambulante” lo denominaba hace poco una kelly.

Dentro de unos días la situación en el hotel Pelícanos Ocas va a tomar un giro más severo, con la bajada de 40 a 15 camareras por el cierre de uno de los dos edificios hoteleros. Según el comité de empresa, habrá una desbandada por los contratos laborales discontinuos y sólo 15 fijas se quedarán a cargo del departamento. Un número exiguo y más si se advierte que las bajas son continuas, con picos de hasta 25 el pasado verano.

Planificación unilateral de la empresa

A esta circunstancia se une la ruptura de las negociaciones entre comité y empresa. Según las vocales sindicales, la empresa elaboró un estudio ergonómico por su cuenta y riesgo, hecho denunciado en la Inspección de Trabajo.

El organismo medió para evitar en un primer momento una sanción. El caso es que la dirección ha confeccionado de nuevo una planificación de sobrecarga de trabajo sin contar con las trabajadoras. Al parecer, el documento redactado de manera unilateral no contempla ninguna de las reivindicaciones del departamento como es el cálculo real necesario para hacer una habitación, el número máximo de habitaciones diarias o eficiencia para prevenir riesgos laborales.

Concentración de mujeres delante del hotel Pelícanos Ocas. / INFORMACIÓN

Jueves de concentración

Mientras tanto el colectivo va a continuar con estas jornadas de acción y puesta en visibilidad de su trabajo. Las camareras del hotel Pelícanos Ocas han organizado el desarrollo de concentraciones todos los jueves en las próximas semanas hasta lograr “un trabajo digno”, señalaba la secretaria general de la Federación de Servicios de CC.OO Las Marinas, Yolanda de la Caza. “Este comité ha nacido con mucha fuerza, la mayoría son mujeres y dependen de su salario, tienen miedo porque alguna ha tenido represalias pero vamos a seguir luchando para terminar con estas cargas abusivas de trabajo”.