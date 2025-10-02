El Restaurante Malaspina de Benidorm consigue la mención especial a la patata más innovadora

Álvaro Abad García, chef formado en las mejores cocinas alicantinas y en restaurantes con estrellas Michelin, ha llevado hasta Palencia su propuesta. Actualmente, Abad dirige la gastronomía del Restaurante Malaspina (Hotel Mercure Benidorm), con Solete Repsol y una carta mediterránea de raíces y vanguardia.

Su receta: “Las bravas… ¡con las manos!”. Bocados de patata agria con interior cremoso y exterior súper crujiente, rellenos con una espuma de salsa brava mediterránea (con hinojo, cítricos, manzana y sobrasada). Se acompañan de alioli de miso para aportar umami, crujiente de tomate y un acabado de polvo de torrezno que aporta ese golpe salino–cárnico final.

El formato es finger food: una brava para comer de un bocado, con los dedos, y dejarse llevar por su explosión de texturas y sabores.

Dicha patata ha obtenido la mención especial a la patata más innovadora y ya se puede encontrar en la carta de Malaspina.

Además, se ha entregado un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis a Álvaro Abad, de Restaurante Malaspina.

Por otro lado, en el IV Concurso de Cocktails de Benidorm se ha premiado con un diploma y trofeo al mejor cóctel sin alcohol, que ha recaído en el combinado ‘Zero Garden’, del restaurante Malaspina y elaborado por el ‘bartender’ Aarón Triolo.