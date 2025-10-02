El Restaurante Malaspina de Benidorm consigue la mención especial a la patata más innovadora
El establecimiento ha participado en el concurso nacional de patatas bravas de Palencia, en el que ha obtenido este reconocimiento por la patata brava del chef Álvaro Abad García y que ya se puede disfrutar en carta
Álvaro Abad García, chef formado en las mejores cocinas alicantinas y en restaurantes con estrellas Michelin, ha llevado hasta Palencia su propuesta. Actualmente, Abad dirige la gastronomía del Restaurante Malaspina (Hotel Mercure Benidorm), con Solete Repsol y una carta mediterránea de raíces y vanguardia.
Su receta: “Las bravas… ¡con las manos!”. Bocados de patata agria con interior cremoso y exterior súper crujiente, rellenos con una espuma de salsa brava mediterránea (con hinojo, cítricos, manzana y sobrasada). Se acompañan de alioli de miso para aportar umami, crujiente de tomate y un acabado de polvo de torrezno que aporta ese golpe salino–cárnico final.
El formato es finger food: una brava para comer de un bocado, con los dedos, y dejarse llevar por su explosión de texturas y sabores.
Dicha patata ha obtenido la mención especial a la patata más innovadora y ya se puede encontrar en la carta de Malaspina.
Además, se ha entregado un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis a Álvaro Abad, de Restaurante Malaspina.
Por otro lado, en el IV Concurso de Cocktails de Benidorm se ha premiado con un diploma y trofeo al mejor cóctel sin alcohol, que ha recaído en el combinado ‘Zero Garden’, del restaurante Malaspina y elaborado por el ‘bartender’ Aarón Triolo.
