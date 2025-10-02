Terra Natura Benidorm: dos décadas de compromiso con la naturaleza, la educación y el ocio familiar

Desde su fundación en 2004, Terra Natura Benidorm ha evolucionado de un innovador parque de naturaleza a un referente europeo en conservación, divulgación ambiental y ocio familiar. Lo que comenzó como un proyecto con fuerte vocación didáctica y lúdica, centrado en dar a conocer y proteger especies en peligro de extinción, se ha convertido hoy en uno de los espacios más reconocidos de la Comunidad Valenciana en materia de sostenibilidad, bienestar animal y educación para la biodiversidad.

Esta trayectoria ha sido reconocida con el premio a Destino Familiar Recomendado en la Iª edición de los Premios Turismo, organizados por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, un galardón que refuerza su posición como referente en ocio responsable y compromiso con la sociedad.

Un parque que nació con vocación de futuro

La apertura al público en 2005 marcó el inicio de una propuesta pionera en España: combinar el ocio familiar con la concienciación medioambiental. En sus más de 32 hectáreas, Terra Natura Benidorm alberga actualmente más de 200 especies diferentes, de las cuales 54 están catalogadas como en peligro de extinción.

El parque está diseñado en torno al concepto de zooinmersión. / INFORMACIÓN

El parque está diseñado en torno al concepto de zooinmersión, que permite el contacto visual sin barreras entre el visitante y el animal, y la otredad, una experiencia inmersiva que recrea hábitats reales de diferentes partes del mundo. Cada zona temática está vinculada a un elemento natural: Pangea (fuego), Asia (tierra) y América (aire). A ello se suma Aqua Natura, el parque acuático anexo con más de 40.000 metros cuadrados repletos de toboganes y piscinas, que convierte al complejo en una propuesta única en el panorama turístico nacional.

Evolución y consolidación: el respaldo del Grupo Fuertes

Inicialmente impulsado por un grupo de accionistas, en 2013 Terra Natura pasó a formar parte del Grupo Fuertes, holding propietario de El Pozo Alimentación, lo que supuso un impulso decisivo para su profesionalización, crecimiento económico y estabilidad operativa.

Desde entonces, el parque ha implementado una política de gestión eficiente de recursos, reinversión constante en infraestructuras y servicios, y consolidación de una plantilla estable, altamente cualificada y orientada a la excelencia. Este enfoque ha sido clave para mantener un modelo rentable, sostenible y centrado en la satisfacción de visitantes, empleados, socios y proveedores.

Un modelo basado en tres pilares: ocio, educación y sostenibilidad

Ocio familiar de calidad. Terra Natura ofrece una experiencia lúdica completa, pensada para todos los públicos. Las zonas temáticas, el parque acuático, las actividades interactivas con animales, los espectáculos educativos y experiencias únicas como Discovery Elephants o el Zoo Experience, hacen del parque un lugar ideal para disfrutar en familia, aprender y crear recuerdos inolvidables. Educación ambiental como motor de cambio

Desde su apertura, el parque ha sido concebido como un aula al aire libre. Programas como «Descubre, Conoce, Conecta y Actúa», visitas escolares adaptadas a todas las etapas educativas, talleres interactivos, demostraciones de cetrería o huella ecológica, así como escuelas de verano y campus juveniles, refuerzan su papel como agente educativo de primer nivel.

Conservación y ciencia para la biodiversidad. Miembro de AIZA y EAZA, Terra Natura Benidorm colabora en más de una decena de programas europeos de reproducción de especies en peligro , destacando su éxito en la cría del rinoceronte indio, una hazaña que solo ha conseguido este parque en toda España. También participa en iniciativas como SEMICE, contribuyendo al seguimiento científico de micromamíferos, al banco genético de la EAZA y a diversos estudios sobre comportamiento y bienestar animal.

En términos económicos, aporta valor al turismo de calidad y ayuda a desestacionalizar la oferta de la Costa Blanca. Desde el punto de vista social, actúa como punto de encuentro entre ciencia y ciudadanía, acercando los retos medioambientales al gran público. Su modelo de bienestar animal y ética en la gestión establece estándares de responsabilidad que responden a las demandas de una sociedad cada vez más consciente.

Terra Natura ofrece una experiencia lúdica completa, pensada para todos los públicos. / INFORMACIÓN

Durante la pandemia de COVID-19, el parque se adaptó con responsabilidad, implementando protocolos de seguridad, ofreciendo actividades virtuales para familias, y protegiendo a sus trabajadores y visitantes en un momento de máxima incertidumbre. Su resiliencia se convirtió en ejemplo de adaptación, planificación y empatía.

Un legado que sigue creciendo

Este 2025, Terra Natura Benidorm celebra su 20º aniversario con una completa programación estival, nuevas atracciones acuáticas, fiestas familiares y celebraciones como el cumpleaños Holi de la icónica elefanta Petita. Además, continúa reforzando sus programas de bienestar animal, protocolos climáticos para especies vulnerables y colaboraciones científicas de alto nivel.

Todo ello sin perder de vista su misión: «enfocar la actividad empresarial hacia la sociedad, mediante un modelo eficiente, responsable y sostenible, con el objetivo de seguir siendo líderes en el sector del ocio familiar con conciencia medioambiental».

Mirando al futuro con valores firmes

Terra Natura Benidorm afronta el futuro con la determinación de seguir consolidándose como un referente en conservación, educación y ocio experiencial. La implementación de nuevas tecnologías, la mejora continua en calidad de servicio, y su fuerte compromiso con valores como la excelencia, la transparencia y el respeto por la naturaleza, marcan el camino hacia las próximas décadas.

En un mundo en constante cambio, este parque de naturaleza sigue apostando por un modelo integrador, innovador y transformador, donde la convivencia entre humanos y animales, el conocimiento y el respeto por el medio ambiente, y la diversión con propósito, son más que una propuesta: son una declaración de principios.