El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm tendrá hoy el cielo despejado aunque a partir del mediodía se empezará a nublar. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24ºC.

Para el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que también tendrá nubes bajas y los termómetros se mantendrán estables.