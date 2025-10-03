El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado

El Ayuntamiento de Benidorm accederá a una subvención de fondos FEDER de 6.421.814 euros procedentes de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL). Es el 60% del presupuesto que se pretende invertir en el “Benidorm Open Arena”, una transformación integral de la ruinosa Plaza de Toros y de la adecuación de su entorno.

Benidorm contará con 2,6 millones menos de euros para este ingente proyecto después de que desde Alcaldía se anunciara tiempo atrás una remesa de 9 millones de los fondos europeos. El Consistorio ya perdió una anterior ayuda por no llegar a tiempo a la concurrencia de las antiguas ayudas llamadas EDUSI.

Tras perder esa oportunidad, las cifras ya no parecen encajar, según reconoció el propio edil.

Cifras que no encajan

Hace unos meses se valoraba la inversión prevista en unos 15 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el PAI (Programa de Actuación Integrada), no solo contempla la reforma total de la Plaza de Toros, sino su conversión en el “Arena Live”, es decir un lugar multifuncional para actividades musicales, deportivas y sociales, en cuyo cometido se preveían 10, 5 millones.

El segundo espacio es el “Arena Joven”, un centro para este segmento también transversal, dedicado al ocio y a la formación, al que se pretende dotar con un presupuesto de tres millones de euros.

Conexión urbana

Y por último, el “Arena Encuentro”, valorado en 1,5 millones de euros, una ambiciosa regeneración del entorno urbano que supone una mejora en la conexión entre los barrios de Els Tolls y el Salt de L´Aigüa con el centro urbano. Y también de la parte norte del barrio de Foietes, a través del parque de L´Aigüera.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se mostró este viernes satisfecho por optar a estos fondos para un proyecto alineado con los principios de la Agenda Urbana aprobada por el Ayuntamiento, “fomentando la eficiencia energética, la digitalización, la movilidad sostenible y la rehabilitación urbana”.

Plaza ruinosa

Las tres actuaciones del PAI se desarrollan en una misma área de intervención de 18.000 metros cuadrados, y forma parte de una regeneración integral para dar solución a una plaza de toros en ruinas que tuvo que ser cerrada hace unos años ante el peligro que representaba su estructura. La construcción del coso taurino data del año 1962.

El alcalde explicó que el impacto positivo de la obra revitalizará la zona contigua a la plaza de toros y al resto de la población de Benidorm en lo que respecta a la creación de un nuevo espacio público moderno y reformado.

Toni Pérez resaltó el trabajo y esfuerzo que hay detrás de la obtención de estas subvenciones que, sin embargo, reconoció son inferiores a las esperadas expresando que “ahora analizaremos los pormenores de la subvención porque esta es inferior a la cantidad que inicialmente solicitamos”.