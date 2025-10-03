El Benidorm Fest no depende de Eurovisión para brillar: recibe 350 canciones en el último día

RTVE cerró la pasada semana el plazo de candidaturas con 870 canciones para el Benidorm Fest 2026. Son menos que el año pasado, cuando se superaron las mil, aunque conviene recordar que entonces hubo 144 días de plazo, frente a los 111 de esta edición. Así que menos días, menos canciones, pero la intensidad intacta.

El detalle más jugoso está en el sprint final: casi 350 canciones llegaron en las últimas 24 horas. En otras palabras, un tercio del total entró de golpe en el buzón de RTVE. Y sí, probablemente esa bandeja de entrada sufrió más estrés que Melody con sus fallos de sonido en la semifinal de la pasada edición.

¿Por qué tanto a última hora? Quizá porque procrastinar es casi deporte nacional. También puede que hubiera artistas afinando la última nota como si de ello dependiera la salvación del pop español. O tal vez, simplemente, muchos quisieran evitar filtraciones y guardaron su carta bajo la manga hasta el último minuto.

Y no hay que descartar lo más divertido: que enviar la canción al filo de la medianoche da un punto extra de emoción. No es lo mismo decir “la mandé en julio” que presumir de “la envié a las 23:58 del último día, con el dedo temblando en el ratón”. Eso, en idioma eurofan, vale casi más que el dress reveal de una diva sobre el escenario.

El ruido de fondo: Eurovisión en duda

Pero lo más llamativo es que todo esto se produjo con un ruido de fondo importante. El 16 de septiembre el Consejo de Administración de RTVE anunció que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel sigue en el certamen, aunque aseguraba la celebración del Benidorm Fest 2026. Una bomba que, en teoría, podía enfriar las inscripciones. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario: el último día fue una fiesta de candidaturas.

Quizá porque Eurovisión ya no resulta tan apetecible como premio. Representar a España en el festival europeo de la canción significa convertirse en trending topic, sí, pero casi siempre por los memes y las críticas más que por la música. Chanel lo vivió en 2022 con acusaciones de favoritismo, debates políticos y hasta críticas que señalaban su tema “SloMo” como machista y sexista, lo que convirtió su chanelazo en un auténtico huracán mediático. Nebulossa tampoco se libró: su “Zorra” abrió un debate encendido entre quienes la defendían como un himno feminista y quienes la despreciaban con dureza, tachando la letra de soez y a sus intérpretes de “demasiado mayores” para representar a España en Eurovisión. En redes sociales se llegó incluso a llamarla con crueldad “Barbie geriátrica”. Y en la pasada edición, Melody fue objeto de burlas y hate por su estilo camp, que generó memes virales casi al mismo ritmo que críticas musicales.

En contraste, el Benidorm Fest ofrece exposición nacional, titulares asegurados y un público entregado que convierte cada edición en un fenómeno social. Y este año, además, hay un incentivo extra: un premio económico de 150.000 euros para el ganador. Un aliciente que puede resultar decisivo en un sector donde la visibilidad es importante, pero no siempre suficiente para sostener una carrera musical. Competir en Benidorm implica riesgo de críticas, sí, pero no la presión internacional ni el escaparate geopolítico que convierte Eurovisión en un campo minado.

El micrófono de bronce del Benidorm Fest. / RTVE

El Benidorm Fest como premio propio

Todo esto ayuda a reforzar la sensación de que el Benidorm Fest empieza a tener vida propia, más allá de Eurovisión. Ya no es solo una preselección: es un escaparate musical con impacto real. Casos como Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Blanca Paloma o Nebulossa lo demuestran. Más allá de cómo acabaran en Europa, todos ellos lograron giras, repercusión mediática y un lugar destacado en la cultura pop reciente.

Participar en Benidorm significa trending topics asegurados, canciones que se viralizan y, ahora, un premio que respalda económicamente la apuesta. En otras palabras: para un artista emergente, aparecer en el Benidorm Fest puede ser tan rentable como cruzar medio continente para acabar recibiendo un “twelve points” de San Marino.

Lo que viene

La siguiente fase será la selección: de las 870 canciones recibidas, RTVE elegirá 16 candidaturas, aunque las bases permiten ampliar hasta 20 si el nivel lo justifica. Y ahí empieza otra parte del eurodrama: ¿serán 16 o se estirará hasta 20? La incógnita alimenta quinielas, rumores y discusiones de sobremesa que mantienen vivo el interés semanas antes de que empiece el festival.

Las semifinales están previstas para el 10 y 12 de febrero, y la gran final caerá el 14 de febrero, Día de San Valentín. Un calendario que asegura titulares: corazones partidos, flechazos musicales y votaciones que harán temblar más que cualquier declaración de amor.

La paradoja

El Benidorm Fest 2026 nace con una contradicción muy marca de la casa: cuando parecía que la amenaza de retirada de Eurovisión podía frenar a los artistas, el festival ha recibido casi 900 canciones. Puede que la incertidumbre añadiera morbo. Puede que el certamen ya tenga un magnetismo propio. O, simplemente, puede que el eurodrama sea demasiado adictivo como para resistirse.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el festival de la capital de los rascacielos arranca con todos los ingredientes: música, polémica, suspense, memes asegurados y ese punto de brillibrilli que lo hace irresistible. Y aunque sigue en el aire el misterio de la participación de España en Eurovisión, lo que sí está claro es que el festival volverá a ser una cita imprescindible para cualquier eurofan que se precie. Con o sin pasaporte a Viena, la fiesta sigue en Benidorm.