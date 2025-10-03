Oktoberfest en La Nucia: arranca la fiesta con más solera de España dedicada a la cerveza

“La apertura del primer barril” dio el jueves el pistoletazo de salida a la fiesta de la cerveza que durante 10 días se desarrollará en el parking del “Estadi Olímpic Camilo Cano” de La Nucía, con entrada gratuita. El evento se ha convertido en una llamada turística para ciudadanos de diversos países e incluso para estudiantes de alemán de varias ciudades españolas.

El año pasado la cita congregó a más de 15.000 personas, cifra que se espera igualar en esta edición. La fiesta supone un retorno económico para el municipio a través de los alojamientos y la restauración.

La Oktoberfest de La Nucia, que se celebra bajo la organización de CCC con la colaboración del Ayuntamiento nuciero, es la más antigua de España, con 37 ediciones a sus espaldas.

Comida, cervezas y música

Además de la típica cerveza alemana se puede degustar de la gastronomía típica alemana como el codillo, seis tipos de salchichas o chucrut. También hay opciones veganas.

Hay diferentes tipos de cerveza: rubia, de trigo, oscura y cerveza sin alcohol. Así como otro tipo de bebidas y refrescos. Es un evento respetuoso con el medio ambiente y todos los platos, cubiertos y vasos será de material reciclado, con certificado ecológico.

Todo ello bajo un ambiente musical de corte folclórico alemán, con una banda muy premiada en Alemania, compuesta por nueve músicos.

La llamada tiene tanto eco y éxito que llegan varios autobuses de Murcia y Albacete con estudiantes de alemán de las Escuelas de Idiomas

El acontecimiento es todo un atractivo para muchos turistas que ya hacen coincidir su período vacacional con estos diez días de octubre. Además de españoles, las nacionalidades son diversas con especial número de los procedentes de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania y Francia.

La fiesta de la cerveza se celebra hasta el domingo 12 de octubre en el parking del “Estadi Olímpic Camilo Cano”, donde se ha montado una gran carpa de 2.200 metros cuadrados, con capacidad para más de 1.500 personas.

La idea de estas fiestas es reproducir un ambiente bávaro con música en directo. Cuentan con una gran terraza al aire libre de 500 m2 y apertura todos los días menos el lunes, 6 de octubre que se cerrará por descanso del personal.

Horarios y reservas

La entrada es libre y gratuita y el horario previsto de la "Oktoberfest” será entre semana desde las 18:00 horas hasta las 00:30 de la noche; los sábados de 18:00 a 1:00 de la madrugada mientras que el domingo 5 y jueves 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) abrirá de 12:00 de la mañana a 00:00 de la noche.