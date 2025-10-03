Pelea a lo "kick boxing" en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón

Lo que comenzó como una simple recriminación por no respetar un paso de cebra en Benidorm acabó con una pelea a golpes, un retrovisor roto y una detención. La escena, grabada por un ciudadano con unas gafas inteligentes Meta Ray-Ban, está generando ya reacciones en Instagram.

Según las imágenes difundidas por el artista Jorge Velasco Navarro, un conductor de un coche de alquiler no cedió el paso a un peatón en la calle Gerona, lo que derivó en un intercambio de palabras. "What the fuck are you doing?", le espetó el peatón señalándole la pintura del suelo.

Lejos de quedarse en una discusión, el conductor se bajó del vehículo y adoptó una actitud agresiva, iniciando un enfrentamiento físico que recuerda a una pelea de kick boxing.

El peatón respondió con varios golpes, llegando a romper el retrovisor del vehículo de un puñetazo, antes de huir del lugar. Instantes después, un coche de la Policía Nacional apareció en la misma calle y fue alertado por la persona que grababa con las gafas inteligentes de que el conductor había realizado maniobras temerarias y acababa de participar en una pelea.

Los agentes dieron el alto al conductor y procedieron a su detención.

El vídeo ha provocado comentarios en Instagram, donde los usuarios jalean la escena con mensajes como "El conductor se fue con cinco ostias, un espejo roto y detenido por la policía" o "Benidorm es otro nivel". Otros se posicionan a favor del peatón, que fue quien primero recriminó la infracción, mientras algunos critican la violencia con la que terminó el altercado.

Los comentarios también destacan la ironía de que el coche fuera de alquiler, lo que podría encarecer la factura para el conductor detenido. "Es de alquiler, le va a salir cara la chulería", escribe un usuario.

El incidente se suma a otros conflictos ocurridos en ese entorno, conocido popularmente como "la zona guiri" y señalada por algunos vecinos en redes como un punto habitual de tensiones en el tráfico.