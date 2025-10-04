El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística tendrá temperaturas estables
Benidorm tendrá hoy una jornada tranquila, con cielo despejado y sin precipitaciones. Los termómetros se moverán en valores suaves, con una máxima de unos 26 °C y mínimas alrededor de 20 °C.
Para el do,ingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que también tendrá nubes bajas y los termómetros se mantendrán estables.
