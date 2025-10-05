Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La ciudad turística tendrá temperaturas estables

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes / INFORMACIÓNTV

O. Casado

Laura Morote

Benidorm tendrá el domingo tranquilo, con cielo despejado y temperaturas entre 20 y 26 °C, mientras que el lunes podría llegar la inestabilidad con chubascos ocasionales.

  1. El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado
  2. Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales
  3. Pelea a lo 'kick boxing' en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón
  4. Comercio lanza una campaña para prohibir la venta de artículos sexuales en las tiendas de Benidorm
  5. ¿Quieres salir en una serie británica? Una productora busca figurantes para “Death in Benidorm”
  6. “Benidorm tiene muchas virtudes, pero el sector debe trabajar en mejorar las condiciones laborales y los salarios”
  7. El Supremo desestima el recurso del inspector nombrado a dedo por el alcalde de La Vila
  8. Altea vibra con la Entrada Cristiana

