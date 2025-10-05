El tiempo en Benidorm para hoy
La ciudad turística tendrá temperaturas estables
Benidorm tendrá el domingo tranquilo, con cielo despejado y temperaturas entre 20 y 26 °C, mientras que el lunes podría llegar la inestabilidad con chubascos ocasionales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado
- Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales
- Pelea a lo 'kick boxing' en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón
- Comercio lanza una campaña para prohibir la venta de artículos sexuales en las tiendas de Benidorm
- ¿Quieres salir en una serie británica? Una productora busca figurantes para “Death in Benidorm”
- “Benidorm tiene muchas virtudes, pero el sector debe trabajar en mejorar las condiciones laborales y los salarios”
- El Supremo desestima el recurso del inspector nombrado a dedo por el alcalde de La Vila
- Altea vibra con la Entrada Cristiana