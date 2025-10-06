Benidorm, la ciudad de los caminantes

Benidorm siempre sorprende. Esta vez es por su accesibilidad para los caminantes. Según diversos estudios la ciudad establece un nuevo récord al ser uno de los lugares del mundo donde más se camina. Tanto la predisposición natural del territorio como el entramado urbano diseñado por los humanos facilitan el acceso e invitan a que un 70% de su población lo recorran a pie.

Este éxito de Benidorm para ser disfrutada por los viandantes se debe a su estructura compacta, es decir al diseño de construcción vertical y ante todo, a una distribución de comercios, servicios, alojamientos o viviendas turísticas que se reparten por toda la ciudad.

Un 70% de los turistas que acuden a Benidorm lo hacen en autobús lo que les lleva a que en su estancia cojan el urbano o caminen

Así lo recuerda el profesor titular de Territorio, Transporte y Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, Armando Ortuño. El experto aporta cifras abultadas que sitúan en un 70% los habitantes que se mueven caminando por la ciudad, un número que está muy por encima de ciudades nacionales o mundiales que se reducen a un 40 o 50%.

A la idoneidad del entramado urbano se une el hecho de que el 70% de los turistas que acuden a pasar sus vacaciones lo hacen en autobuses, lo que indefectiblemente les inclina a que durante su estancia cojan un urbano o caminen.

Los turistas viajan a Benidorm en su mayoría en autobuses. / David Revenga

Apuesta por el peatón

Al modelo urbanístico de Benidorm creado a mediados de los años 50, se une un refuerzo de la política actual que Ortuño explica por la “apuesta” del Consistorio por desarrollar espacios y corredores peatonales, la creación de carriles bici o el espaldarazo al transporte urbano lo que “limita el uso del vehículo privado”.

La Mesa de Movilidad es un elemento clave para originar estas tendencias. Constituida hace unos años, en ella se debaten estas cuestiones que se aprueban en muchos casos por unanimidad. Esta predisposición es lo que da lugar a “acciones más técnicas y sociales” en favor del interés general de la ciudad, analiza el profesor.

Un ejemplo de ello sería la peatonalización de la avenida Mediterráneo con beneficios en calidad ambiental, reducción de los picos de temperatura en olas de calor, menor ruido, accidentalidad, o emisiones.

Pero aún se puede mejorar la ciudad para disfrute de los peatones con la suma de una estación de alta velocidad en Benidorm. Desde el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA)se constató la rentabilidad que ello supondría, como apuesta por el transporte público y el añadido de que la estación se encontraría entre las 10 primeras de España por número de pasajeros para un municipio de apenas 70.000 habitantes.

Un millón de pasos

Los habitantes de Benidorm caminan y compiten caminando. El pasado mes de septiembre el municipio participó en el reto de “Walk your city” correspondiente a la Semana de la Movilidad Europea.

Se trataba de dar el máximo número posible de pasos como forma saludable e integrada en la defensa de la movilidad sostenible. Benidorm quedó octava a nivel nacional con casi un millón de pasos dados.

Francis Muñoz, concejal de Movilidad en el Consistorio benidormense defiende que estamos en una ciudad totalmente accesible incidiendo en las personas con poca movilidad, “una ciudad plana, diseñada para el peatón”.

Desde instancias municipales empiezan a promocionar también el uso de la bicicleta con el biciminuto, unos paneles colocados en distintos enclaves para fomentar los desplazamientos sostenibles, indicando cuánto se tarda en llegar de un punto a otro mediante este vehículo.

Sólo los patines y los VMP (Vehículos de Movilidad Personal) vienen a romper esta fotografía que parece idílica. La proliferación de unos y otros y su incremento incesante ha originado ordenanzas que quieren regular su uso, un control que hizo retirar más de 450 y que trasladó a la Policía Local a dar charlas a los alumnos para informar de su utilización y de su mal uso.

En el caso de las VMP, el pasado año se subió la edad de permiso para los usuarios hasta los 70 años y, el resto, indudablemente deberían presentar su tarjeta de minusvalía para poder acceder al mismo. Pero la ciudad es también el reino de estos vehículos cuya presencia en masa es muy difícil de controlar. Los demás se dedican a caminar por ocio y salud mientras que Benidorm sigue coronando las listas con el mayor número de andarines.