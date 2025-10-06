GVV denuncia en Fiscalía al gobierno popular de La Vila por fraccionar un contrato para poder adjudicarlo sin concurso

No es la primera vez que el Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV) interpone una denuncia dirigida al Ayuntamiento en la Fiscalía Anticorrupción. Esta vez se centra en el fraccionamiento de un contrato de 22.576 euros en dos facturas para adquirir contenedores. Este procedimiento evitó convocar concurso libre para que cualquier empresa optara a la prestación del servicio, un hecho reparado por el área de Intervención del Ayuntamiento vilero.

Límite legal de 15.000 euros

La denuncia, presentada por el presidente de GVV, Agustín López Mayor, toma su base en el reparo puesto por el interventor el pasado 8 de noviembre de 2024. El citado expediente tildó de “fraccionamiento indebido de contrato público”, la facturación con la mercantil CONTENUR, S.L.

El informe cita las dos facturas emitidas a la mercantil por 5.284,68 euros el 25 de junio de 2024 y 17.291, 51 euros en fecha de 1 de julio del mismo año. La suma total asciende a 22.576,19, superando el límite legal de 15.000 euros que establece la Ley de Contratos del Sector Público para contratos menores de suministro.

El informe de Intervención especifica que además, existe una única unidad funcional en la prestación que satisface la misma necesidad. Ya que el objeto de compra en los dos casos está relacionada con la adquisición de contenedores.

Alcalde y otros responsables

El GVV considera que hay indicios de que estos actos fueron “consentidos o tolerados” por el “alcalde de La Vila Joiosa y otros responsables políticos o técnicos municipales”. Y a través de su denuncia expresa los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción tiene como “único objetivo garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de la legalidad en la contratación pública”, ha matizado López Mayor.

El denunciante asegura que no es la intención del grupo señalar a nadie, sino garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la ley y a los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que debe regir toda actuación municipal.

El presidente del grupo ciudadano matizó que espera que la investigación permita esclarecer los hechos con “objetividad y rigor”.

“No puede haber excepciones ni fraccionamientos de contratos para eludir una licitación pública” ha señalado López Mayor.

Por unos votos

GVV es un partido creado en 2018, y que al año siguiente presentó candidatura a las elecciones municipales. En esa convocatoria estuvo a punto de obtener representación, sólo le faltaron unas decenas de votos para poder restar un edil al PP.

El grupo también presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Ayuntamiento, gobernado en aquel momento por PSOE y Gent per La Vila con Izquierda Unida por el fraccionamiento de contratos. Entonces se centró en las facturas divididas para el servicio de recogida de animales, custodia y transporte. La denuncia de oficio no prosperó, pero “sí que lo solucionaron gracias a nosotros y comenzaron a licitarse mediante concurso público”, concluye.