La Vila presentará alegaciones ante Hacienda por perder nueve millones de los fondos europeos

La Vila ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL, lo que significa que pierde los nueve millones de euros solicitados para regeneración urbana. El Ayuntamiento no ha quedado satisfecho con esta decisión “injusta” y va a alegar al Ministerio de Hacienda para que justifique el proceso de forma más transparente y exhaustiva. También pedirá la inclusión en una lista de reserva en el caso de que haya una renuncia o reprogramación de fondos.

Para el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, no existen criterios claros en la asignación de los fondos.

Revisión de puntuaciones

Al quedar fuera de la lista de beneficiarios, la localidad no recibirá los más de nueve millones de euros de un total de 14.688.354 de un PAI que tiene como objetivo impulsar la regeneración urbana, la adaptación al cambio climático y la transformación digital del municipio.

La Vila alegará contra la resolución del Ministerio de Hacienda que le ha dejado fuera de la lista y reclamará el acceso al expediente completo de evaluación y la revisión de las puntuaciones por bloques de criterios.

En caso de renuncia

Asimismo solicitará el reconocimiento del municipio como beneficiario prioritario en la lista de reserva autonómica, “para el caso de renuncias o reprogramaciones de fondos”, indicó el portavoz del gobierno local, Paco Pérez Buigues.

El municipio no renunciará, sin embargo, en seguir adelante con los proyectos programados, según ha puntualizado Zaragoza, accediendo a recursos autonómicos o propios para llevarlos a cabo. No obstante, desde la Alcaldía se muestran insatisfechos con la decisión de descartar a La Vila “con una experiencia demostrable en la gestión de fondos europeos”. Y se puso como ejemplo los programas cofinanciados por la Unión Europea y el Estado, como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), actualmente en ejecución.

Llamamiento al resto

Para el primer edil la situación es un reflejo del “desequilibrio territorial “y denota una falta de “transparencia”. Por lo que pide puntuaciones con criterios objetivos y hace un llamamiento al resto de poblaciones de tamaño intermedio que han quedado fuera de los fondos europeos en lo que califica como una “penalización” de la Comunidad Valenciana.

El PAI que presentó el municipio estaba estructurado en tres ejes estratégicos divididos en colores: azul, verde y naranja. El Eje Azul aborda la infraestructura de resiliencia frente a inundaciones del barranco del Refoio, cuyas expropiaciones ya han comenzado, garantizando la viabilidad técnica y la disponibilidad de suelo para la ejecución inmediata de las obras.

El Eje Verde plantea actuaciones de movilidad sostenible, conexión urbana y renaturalización de espacios públicos.

El Eje Naranja incorpora proyectos de regeneración social y económica como la reforma integral del Hospital Asilo Santa Marta, actualmente con la asistencia técnica integral licitada por 180.000 euros, en colaboración con la Conselleria de Servicios Sociales.