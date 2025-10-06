Modesto reabre sus puertas: tradición y evolución desde 1968

Restaurante Modesto, parte esencial de la memoria gastronómica de la Costa Blanca desde 1968, reabre sus puertas con una nueva etapa que combina tradición, evolución y compromiso con el entorno.

Esta reapertura supone una continuidad natural de una historia que ha acompañado a generaciones de familias y visitantes, y que ahora da un paso más para integrarse en la vida diaria del pueblo y su tejido empresarial.

Ubicado en la misma arena de la Playa de la Cala de Finestrat, Modesto ha sido durante más de cinco décadas un lugar emblemático donde el mar y la mesa se funden en una misma experiencia.

Además de su carta reconocida de arroces, pescados y mariscos frente al mar, Modesto se abre ahora a un público más amplio con propuestas que incluyen:

• Menús ejecutivos, pensados para formar parte del día a día del tejido empresarial local.

• Presentación de cartas por temporadas, con una oferta dinámica y actualizada que combina producto de cercanía y vanguardia gastronómica.

• Catas de vinos y presentaciones de bodegas, acompañadas de charlas y talleres formativos en colaboración con empresas del sector.

• Maridajes creativos, combinando los platos de la casa con coctelería gourmet de autor.

• Eventos para empresas (comidas, cenas, team building) y celebraciones BBC.

• Noches tematizadas con jazz, DJs y música en vivo para disfrutar de largas sobremesas frente al Mediterráneo.

Un legado familiar

El evento de reapertura contó con la presencia de la familia Baldó, alma y motor de Modesto desde sus orígenes. Ocho representantes de la familia participaron en este acto, reafirmando el compromiso de seguir construyendo la historia del restaurante junto a vecinos, clientes y amigos.

Una nueva etapa que mira al futuro

Con más de cinco décadas de historia, Modesto reabre sus puertas para ser, una vez más, el restaurante más próximo al mar, pero también un espacio vivo y dinámico donde tradición y modernidad conviven.

Este nuevo capítulo supone un firme paso hacia el futuro: la voluntad de seguir siendo un referente turístico e icono de la Costa Blanca y de Benidorm, al tiempo que se refuerza su integración en la vida local, generando experiencias que trascienden la gastronomía.

Es, en definitiva, un homenaje a su pasado, un compromiso con el presente y una apuesta decidida por el futuro de la Costa Blanca.