Mundomar comienza su Halloween más pirata

Calabazas, esqueletos y seres de otros mundos aterrizan en Mundomar para dibujar la mayor de las sonrisas en sus visitantes. Halloween, la campaña más aclamada del parque de naturaleza de Benidorm, llega para sorprender y divertir. A partir del sábado 4 de octubre, hasta el 2 de noviembre, Mundomar se transforma para albergar en sus instalaciones multitud de novedades terroríficamente divertidas.

El complejo cambia por completo su decoración y recrea un ambiente muy propio de esta temporada. La magia de “lo oculto” cubre cada rincón de Mundomar para acoger talleres, pintacaras, animación y preshows exclusivos en sus diferentes demostraciones. Sin embargo, una de las novedades más esperadas es El Barco encantado. Un pasaje familiar “bajo el océano”, de temática pirata, que promete aventuras para todos.

Además de las novedades exclusivas que el parque ha dispuesto con motivo de Halloween, Mundomar ofrece al visitante experiencias inolvidables: más de 80 especies de animales exóticos y marinos como delfines, tortugas gigantes o leones marinos, así como demostraciones didácticas, hacen de Mundomar el entorno idóneo para conocer y aprender de la naturaleza sin renunciar a la diversión.

Mundomar Experience

El amor por la naturaleza define a Mundomar. Cada una de las actividades del parque se orienta a este fin, también sus Experiencias. VipTour, Encuentro con delfines y Encuentro con leones marinos forman parte del abanico de posibilidades únicas que permiten adentrarse en la fauna de Mundomar de la mano de sus biólogos y cuidadores. Estas actividades continúan a disposición de los usuarios durante todo el año.