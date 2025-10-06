¿Sabes lo que es una "sala de la rabia"? La provincia de Alicante estrena una pronto...

¿No hay días en que te gustaría romper todo lo que tienes a tu alrededor? Pues en Benidorm abrirá en breve un espacio singular para quienes buscan liberar tensiones de una forma poco convencional: una sala de la rabia, también conocida como rage room o anger room. Break&Joy es una sala que permite a las personas romper objetos cotidianos en un entorno seguro como forma de desahogo emocional. Funciona en otras ciudades españolas y la franquicia aterriza en la provincia de Alicante en Benidorm.

¿Qué es una "sala de la rabia"?

La primera "rage room" de la provincia abre sus puertas en Benidorm / INFORMACIÓN

Una sala de la rabia es un espacio especialmente preparado para que quienes lo deseen puedan romper objetos como platos, vasos, utensilios viejos u otros enseres, golpearlos o destrozarlos, como una forma de liberar estrés, frustración o energía acumulada.

La idea es sencilla: poner a disposición material rompedizo y equipo de protección para que la gente pueda "desahogarse" sin riesgos para sí misma o para terceros. En la web de Break&Joy lo describen como “una experiencia creativa y muy divertida".

Bates, martillos, barras...

Break&Joy Benidorm propone una experiencia diseñada para liberar tensiones de forma controlada, con diferentes paquetes adaptados al nivel de intensidad que busca cada persona. La sesión estándar en la Rage Room tiene una duración de 45 minutos, tiempo suficiente para descargar adrenalina y salir con la sensación de haber dejado atrás el estrés.

Antes de entrar en la sala, el personal proporciona todo el equipamiento necesario: guantes, gafas protectoras y un mono integral que garantiza la seguridad durante la actividad. Una vez dentro, el participante puede elegir entre una amplia gama de herramientas de impacto, como bates, martillos o barras, diseñadas para que la destrucción sea tan intensa como segura.

Los objetos a romper van desde piezas de cristalería y vajillas hasta pequeños electrodomésticos o mobiliario seleccionado específicamente para fragmentarse sin riesgo. Todo se prepara para ofrecer una sensación de desahogo real, pero en un entorno controlado y protegido.

Personalización e incluso destrozar un coche

También puede uno personalizar la experiencia con distintos extras: se puede grabar en vídeo o tomar fotografías durante la sesión, e incluso traer objetos propios para romper, siempre que sean aprobados previamente por razones de seguridad.

La empresa también ofrece otras modalidades de descarga emocional, como la Paint Splatter Room, una propuesta más artística en la que durante una hora los participantes pueden lanzar y salpicar pintura sobre lienzos o paredes protegidas, y una experiencia todavía más extrema: “Destroza un coche”, dos horas de pura liberación en las que, con herramientas especializadas, se puede descargar toda la energía acumulada golpeando un vehículo real preparado para ello.

Con estas opciones, Break&Joy Benidorm convierte la rabia, la creatividad y el estrés en parte de una misma terapia lúdica que combina adrenalina, seguridad y diversión en pleno corazón de la Costa Blanca.

Al concluir la experiencia destructiva, hay un espacio de descanso para reflexionar sobre lo vivido.