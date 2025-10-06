El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm amanece este lunes con el cielo cubierto y un ambiente más fresco que en los últimos días. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo estará marcado por los cielos grises y las lluvias débiles, que podrían aparecer a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 19 grados y máximas que no superarán los 23, lo que supone un descenso respecto al fin de semana, cuando los termómetros rozaron los 27 °C. El viento soplará flojo, con predominio del sureste y suroeste, y apenas alcanzará los 10 km/h, lo que dejará una sensación térmica agradable, aunque más húmeda.

A partir de media tarde, la situación tenderá a mejorar. Las nubes irán despejándose de forma progresiva y se espera que la noche sea tranquila, con temperaturas cercanas a los 20 grados y sin riesgo de lluvia.

La jornada de este lunes marca así el inicio de una semana más variable, con alternancia de nubes y claros, y un ambiente ya plenamente otoñal. Tras varios días de calor impropio de octubre, Benidorm recupera valores más propios de la época y un respiro del bochorno que acompañó el final del fin de semana.