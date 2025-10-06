La tradicional apertura del barril ha marcado el inicio de esta fiesta de la cerveza

Esta tarde se ha inaugurado de forma oficial la “37ª Oktoberfest” con la tradicional “apertura del primer barril” a cargo de Gabriele Schäfer, pta. CCC, organizadora Oktoberfest y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Esta “Fiesta de la Cerveza” se desarrollará hasta el 12 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, con entrada gratuita.

La gran carpa de la Oktoberfest de La Nucía acogió la inauguración oficial de esta “Fiesta de la Cerveza”, que se desarrollará durante 10 intensos días en el parking del Estadi Olímpic de La Nucía, del 2 al 12 de octubre. El arranque de la Oktoberfest se produjo oficialmente, tras los discursos protocolarios, con la “tradicional apertura del primer barril de cerveza” por parte de Gabriele Schäfer, pta. CCC organizadora Oktoberfest y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Antes, Natalia Llorens, reina 2024 coronó a la nueva reina de la Oktoberfest 2025 que es Pilar Pérez. El acto contó con la presencia de la reina de les Festes d’Agost 2025 Mari Aznar Arbona y su corte de honor.

También asistieron Juan de Dios Navarro, diputado de Residentes Internacionales de la Diputación de Alicante, así como diferentes alcaldes de municipios de la Marina Baixa.

“Un evento referente que cumple 5 ediciones”

“Un año más tenemos el placer de ver la gran aceptación que tiene esta Oktoberfest, que en 2025 cumple cinco ediciones en La Nucía. Sin duda es un referente y un motivo turístico vacacional para muchos grupos que hacen coincidir sus viajes en estas fechas de Oktoberfest. El año pasado nos visitaron más de 15.000 personas, por lo que esperamos al menos repetir cifras y seguir generando ese retorno económico en La Nucía: hoteles, restauración, gasolineras, establecimientos de alojamiento…etc. Un evento que supondrá una enorme promoción para La Nucía” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Oktoberfest más antigua de España

Se trata de la Oktoberfest más antigua de España con 37 ediciones y las más grande de la Comunitat Valenciana. En su quinta edición en La Nucía con el sistema de reservas, se sabe la procedencia de los visitantes, ya han confirmado su presencia personas procedentes de varios países (Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania y Francia) que han organizado sus vacaciones según las fechas de la Oktoberfest y visitarán La Nucía, ya que la Oktoberfest se ha convertido en un recurso turístico importante para el municipio. También han confirmado su presencia grupos nacionales procedentes de diferentes provincias como Murcia, Albacete, Castellón y diferentes localidades de Alicante y Valencia.

10 intensos días

La Oktoberfest se desarrolla durante diez días, del jueves 2 de octubre hasta el domingo 12 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano. Para ello se ha montado una gran carpa de 2.200 metros cuadrados, con capacidad para más de 1.500 personas donde todos los asistentes podrán disfrutar de una auténtica “Fiesta de la Cerveza” al estilo bávaro, con música en directo. Hay una gran terraza al aire libre de 500 m2

Gastronomía alemana y música en directo

Además de la típica cerveza alemana se puede degustar de la gastronomía típica alemana como el “Codillo”, 6 tipos de “Salchichas”, Pollos, “Choucrut”, paté de carne, ensalada de patatas, Bretzel, Berliner, panecillos, etc. También habrá opciones veganas.

Hay diferentes tipos de cerveza: rubia -Erdinger Stiftungsbräu-, de trigo -Erdinger Weissbier-, oscura –Korbinian- y cerveza sin alcohol. Así como otro tipo de bebidas y refrescos. Es un evento respetuoso con el medio ambiente y todos los platos, cubiertos y vasos será de material reciclado, con certificado ecológico.

La animación musical de la Oktoberfest de La Nucía corre a cargo del grupo de música folklórica alemana Steinsbserger, “banda de fiesta” muy premiada en Alemania, compuesta por 9 músicos.

Entrada y horarios