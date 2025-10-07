Benidorm ya tiene nuevo “vecino ejemplar”: el doctor Sarrió, premiado por su calidad humana y social

José Luis Sarrió García, conocido como doctor Sarrió o “el metge”, ha sido nombrado por el Consejo Vecinal como “Vecino Ejemplar 2025”. El jurado ha valorado su enorme “calidad humana y social” para seleccionarlo frente a otras candidaturas. La entrega del galardón tendrá lugar a las 12:00 horas del próximo 28 de octubre, en el salón de Plenos del Ayutamiento.

Es difícil encontrar a algún benidormense que no conozca al doctor Sarrió, tanto por el ejercicio de la medicina como por su implicación en actividades sociales en las que sigue interviniendo a sus 91 años.

Cupo de 150 pacientes

Sarrió nació en Beneixama pero llegó a Benidorm en el año 1958, en el inicio de la expansión demográfica y urbanística. Dos años después se licenciaba en Medicina con la especialidad de Traumatología y se unía de ayudante a su padre que ejercía de médico en Benidorm. Y ya desde ese año, hasta su jubilación, ejerció con una empatía e interés para sus pacientes que rebasaba un perfil de médico ordinario.

Y esta actitud compasiva se vino a demostrar con la cartilla de pacientes que tenía en el antiguo ambulatorio Virgen del Sufragio, con un cupo de 150 pacientes, sobrepasando el número de cualquiera de sus colegas en aquel momento.

Médico del Ayuntamiento

Poco después y en su afán por ampliar conocimientos y ante el crecimiento del sector turístico, se titula en Medicina de Empresa, prestando servicio a numerosos trabajadores del grupo Rumasa y del Ayuntamiento de Benidorm, así como a vecinos y turistas hasta su jubilación, a la edad de 70 años.

Ha participado también en agrupaciones de carácter social y benéfico como en el Club de los Leones del que llegó a ser presidente a principios de los años 90. Más tarde, en 2014, entra a formar parte de Cáritas, ejerciendo su labor solidaria en la parroquia de Nuestra Señora del Mar de Benidorm hasta la pandemia de 2020.

Entre sus aficiones está la colombicultura, participando en la creación de la Sociedad Colombicultora Sierra Helada de la que es miembro fundador.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a la edil de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, han recibido a los representantes del jurado para conocer el nombre de la persona premiada y trasladar telefónicamente la decisión al propio premiado, a quien el primer edil ha felicitado en nombre de toda la Corporación municipa.

El Consejo Vecinal otorga estos premios desde el año 2011, con el propósito de destacar a personas “en las que concurren valores personales, cívicos y éticos destacados y destacables”, recordó Pellicer.

Desde que se puso en marcha esta distinción ciudadana, el “Premio Vecino Ejemplar de Benidorm” ha reconocido la trayectoria y valores de benidormenses como Francisco Fenoll Rostoll (2011), Antonio Gonzaga Picó (2012), Francisco Alvado Barber (2013), Carmen Cerdá Garrido (2014), María Rosa González Mata-Rubio y Juan José García Albarrán (a título póstumo en 2015), Casimiro Vila Esteban (2016), Eusebi Chiner Vives (2017), María Zaragoza Lloret (2018), Jesús Rosillo Jiménez (2019), Bárbara Pérez Llinares (2023) y Ángel Olmo Quesada, premiado en la edición de 2024.