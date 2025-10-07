RTVE desvela cuándo conoceremos a los artistas del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026 viene con ganas de revolución. RTVE ha decidido mover fichas y romper con la rutina que ya todos conocíamos. Este año, nada será igual: ni el calendario, ni el formato, ni la manera de preparar el festival que ha devuelto la ilusión eurovisiva a medio país.

La noticia se coló, casi por sorpresa, durante la presentación de la canción Érase una vez… (Once upon a time), con la que Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025. En mitad de la rueda de prensa, María Eizaguirre dejó caer la bomba que nadie esperaba: “Muy pronto sabremos quiénes competirán en el Benidorm Fest 2026”.

El Benidorm Fest estrenará un escenario inspirado en su Balcón del Mediterráneo / RTVE

Cuándo sabremos quiénes participarán en el Benidorm Fest

¿Y cuánto falta para saberlo? Muy poco. El próximo jueves 9 de octubre a las 16:30 horas, RTVE desvelará la lista de entre 16 y 20 artistas que participarán en la quinta edición del certamen. Un adelanto histórico, hasta ahora solía anunciarse en noviembre, que busca dar más tiempo a los equipos para preparar las propuestas y reforzar la puesta en escena.

¿Y si España no va a Eurovisión?

Pero la gran incógnita no está solo en los nombres. Mientras RTVE prepara una edición ambiciosa y asegura que “España está lista para ganar Eurovisión”, en palabras de César Vallejo, jefe de delegación y codirector del festival, lo cierto es que nadie sabe aún si el ganador del Benidorm Fest viajará a Viena para competir en el festival europeo. La cadena pública se mantiene firme ante la posibilidad de que España no participe en Eurovisión 2026 si finalmente se confirma la presencia de Israel, un escenario que ha abierto un debate interno y ha puesto en pausa cualquier pronóstico.

La razón es política y simbólica: la presencia de Israel en Eurovisión 2026 ha generado tensiones, y varias delegaciones estudian su posición ante el contexto internacional. Es decir, España prepara el Benidorm Fest… sin saber aún si tendrá pasaporte para Eurovisión.

Benidorm, otra vez capital del hype

Mientras tanto, la maquinaria sigue en marcha. La cadena pública ha introducido importantes cambios en el formato: por primera vez habrá ensayos generales en todas las galas y el festival contará con un nuevo director artístico, el ilicitano Sergio Jaén, encargado de elevar el nivel visual y escénico de las actuaciones. El objetivo es claro: profesionalizar el certamen y consolidarlo como el gran escaparate musical del invierno.

Además, el 18 de diciembre RTVE estrenará oficialmente las canciones de los participantes, desatando el fervor eurofan justo antes de Navidad. Y aunque todavía no se conocen los nombres, el debate ya está encendido: ¿veremos regresos inesperados o nuevas promesas dispuestas a romper el marcador?

Lo que está claro es que Benidorm volverá a ser el epicentro musical de España. La ciudad ya se prepara para recibir un festival más ambicioso, con nuevos rostros, mejores galas y la misma energía que lo ha convertido en cita imprescindible del invierno.

Eso sí, el gran interrogante sigue sobre la mesa: ¿viajará el ganador a Eurovisión o se quedará en casa si Israel participa? RTVE mantiene el suspense, los eurofans hacen sus apuestas y la cuenta atrás ya está en marcha. Porque, si algo tiene el Benidorm Fest 2026, es hype del bueno: ese que empieza mucho antes de que suene la primera nota.